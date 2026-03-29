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El Real Zaragoza podría salir este jueves del descenso por primera vez desde septiembre: así queda la clasificación

Desde la quinta jornada está en zona roja el club aragonés, que podría superar al Real Valladolid

Keidi Bare celebra el segundo gol del Real Zaragoza contra el Racing, con el resto del equipo haciendo piña.

Keidi Bare celebra el segundo gol del Real Zaragoza contra el Racing, con el resto del equipo haciendo piña. / Jaime Galindo

A. B. L.

Zaragoza

Desde el 15 de septiembre, cuando empató 0-0 con el Albacete en la quinta jornada de Segunda División, ocupa el Real Zaragoza puestos de descenso. Más de seis meses en la zona roja y, desde la novena jornada, a mediados de octubre, no está a un partido real (sin necesidad de goleadas históricas) de poder escapar del pozo, es decir, a tres puntos o menos.

En enero, tras ganar al Racing de Santander en El Sardinero, sí que se quedó a tres puntos también, como ahora, pero tenía que esperar una carambola de resultados y ganar por siete o más goles a la Real Sociedad B. Luego tuvo otras dos oportunidades similares, desperdiciadas, y fue poco a poco hundiéndose de nuevo hasta estar a ocho de la permanencia antes del despido de Sellés.

Con los resultados de esta jornada, el Real Zaragoza tiene 33 puntos y es 19º por primera vez desde aquel empate contra el Albacete, ya que después siempre fue 20º, 21º o colista, y está a tres del Real Valladolid, que marca la salvación y que cuenta con 36 puntos. Por delante están Cádiz y Leganés con 38.

Ahora viene jornada intersemanal y los dos equipos que tiene más cerca el conjunto aragonés se enfrentan entre sí en un duelo casi a vida o muerte. El Valladolid recibe este mismo martes a las 21.30 horas al Cádiz y, para que el Real Zaragoza tenga opciones de salir de la zona roja, es indispensable que gane el Cádiz. El jueves, el Zaragoza también debe vencer para igualar a puntos al Pucela y, de paso, quedarse a dos del Leganés, pase lo que pase en el José Zorrilla.

Como todavía está pendiente el duelo entre la segunda vuelta entre blanquivioletas y blanquillos, hay que mirar el golaverage general, que ahora mismo está en -4. Si se cumplen las dos primeras premisas, que el Valladolid pierda y que el Zaragoza gane, mínimo se recuperan dos de esos cuatro goles, por lo que se necesitarían otros dos más. Es decir, que el Pucela perdiera por más goles y que el Zaragoza venciera también por más tantos y no por la mínima.

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De todos modos, el fin de semana hay de nuevo jornada y el Real Zaragoza recibirá al Mirandés, penúltimo de la categoría, en otro duelo vital y que también podría servir para salir del descenso, aunque para ello hay que ganar en Leganés.

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