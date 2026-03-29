El rival del Real Zaragoza: el 'Dúo Sacapuntos' versión ascenso en el Racing

Dos de los mejores años en la historia del Racing de Santander en Primera, en la 06-07 y en la 08-09, fueron con Nikola Zigic y Pedro Munitis como sus dos artilleros, una pareja entre un delantero alto y físico y un jugador hábil y lleno de talento. Se les llamó el Dúo Sacapuntos en tierras cántabras y entraron en la leyenda de ese club, por lo que cualquier referencia a ambos está cargada de méritos contraídos para los destinatarios. Andrés Martín e Íñigo Vicente, que no responden a esos canones físicos y sí a dos jugadores repletos de calidad y capacidad de llegada, más goleador el madrileño y más asistente el Mago de Derio, cada vez están escuchando más ese apodo por lo mucho que le están dando al líder Racing en este curso, aunque también lo hicieron en los anteriores. Esta tarde hacen acto de presencia en el Ibercaja ante un Real Zaragoza más que necesitado.

Sin embargo, en el actual curso han subido mucho el nivel, puesto que 41 tantos de este Racing primer clasificado, que suma un total de 62 tantos, y camino al ascenso han llegado por las botas de esos dos jugadores. El zurdo Andrés Martín suma 17 dianas, su mejor año ante el gol, y cuatro asistencias, ya que ha marcado en hasta 13 partidos de Liga, mientras que Íñigo Vicente, el talentoso diestro que prefiere jugar caído en la banda derecha o de enlace, también está en su mejor temporada como asistente, con 14 pases de gol a los que añade seis tantos. Solo Arribas supera a Andrés Martín en la pelea por el Pichichi de la categoría de plata y Vicente es el mejor pasador de esta Liga.

Solo en 9 jornadas faltaron a su cita

El enemigo, en este caso un dúo, está claro para este Zaragoza, ya que solo en nueve jornadas de las 31 disputadas el Racing no ha tenido goles o asistencias de alguno de los miembros de esta letal pareja. Precisamente una de ellas fue ante el Zaragoza que ganó en El Sardinero, partido que jugaron ambos y faltaron a su cita ante el marco rival, ya sea como anotador o como pasador. Ambos además ejemplifican el buen trabajo del Racing en los últimos años en sus apuestas futbolísticas, algo que ya sucedió con Mikel Martija y que ahora pasa con Chema Aragón en ese mismo puesto en la dirección deportiva.

El Rayo y Martín Presa

"Está claro que Andrés Martín es uno de los mejores jugadores que he entrenado junto a Íñigo Vicente, aunque he tenido la suerte de dirigir otros muy buenos futbolistas", decía hace una semana José Alberto, entrenador del conjunto cántabro, rendido a sus futbolistas más fijos, porque el delantero sevillano de Aguadulce, formado en el Córdoba, donde coincidió con Sebas Moyano en el filial blanquiverde, ha jugado en 30 partidos, todos de inicio.

Andrés, que puede jugar tanto caído en banda, preferentemente diestra, o de referencia, llegó cedido desde el Rayo en 2022 para que un año después se quedara ya en propiedad, con contrato hasta 2028, tras una larga negociación con Martín Presa, presidente rayista, en ese verano de 2024 por la que el jugador pasó varios días casi escondido en Santander hasta que se desbloqueó un fichaje que no tiene cifras oficiales de traspaso, aunque algunas fuentes hablan de dos millones incluidos en esa cifra los bonus en caso de ascenso. En tres temporadas, el delantero suma 40 tantos y 24 asistencias en 93 partidos de Liga y promoción, casi nada.

Un año antes, en 2021, llegó el extremo Íñigo Vicente al Racing tras dos buenas temporadas cedido en el Mirandés por el Athletic y saliendo con la carta de libertad del equipo vasco para que en el conjunto cántabro se hiciera, no sin una cierta irregularidad en su aportación que ha ido puliendo, capitán e ídolo, con el 10 a la espalda, con 20 tantos y 43 asistencias en 152 partidos de plata en el conjunto cántabro.

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El Santos de Neymar

Ha demostrado, además, Vicente una gran fidelidad a su club, desestimando alguna oferta mareante, del Santos de Neymar en enero de 2025, con 6,5 millones en global de contrato por tres años, justo después de renovar con el Racing hasta 2030, con un salario, eso sí, acorde a su enorme aportación. El Mallorca y el Sporting de Braga también llamaron a la puerta del jugador nacido en Derio, que de momento solo piensa en el ascenso con el Racing, como Andrés Martín.