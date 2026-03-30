El cierre de la portería y del Ibercaja Estadio: el Real Zaragoza sienta las bases

El Real Zaragoza que tomó David Navarro era el tercero más goleado de la categoría de plata con 41 tantos en 28 citas y solo había dejado su portería a cero en cinco ocasiones, un dato terrible que se acentuaba en el Ibercaja Estadio, donde el balance era desolador de 11 putos de 42 posibles, con solo dos triunfos, cinco empates y siete derrotas hasta que cambió el rumbo con el técnico zaragozano.

Un mes después, todo se ha transformado. En cuatro citas, tres de ellas ante rivales de tronío y candidatos al ascenso, como Racing, Almería y Deportivo, además de acudir al JP Financial Estadio para visitar al Cádiz, solo encajó goles en Riazor, dejando su portería inmaculada en tres ocasiones, dos de ellas, ante Almería y Racing, en el Ibercaja Estadio, donde con Navarro solo se ha ganado en los dos partidos, creando un nuevo espíritu en un campo que era un sumidero y que ahora apunta a ser el bastión de la salvación.

El Almería y el Racing, los dos mejores ataque de la categoría, no pudieron batir a Andrada y se quedaron muy lejos de sus prestaciones de toda la temporada en remates

Racing y Almería se quedaron sin batir a Andrada y el dato no es baladí. El Almería del Pichichi Arribas, que ayer le metió cinco al Sanse, no marcó en el Ibercaja Estadio pese a que con 64 goles es ahora el mejor ataque de la categoría. El conjunto de Rubi solo tiró 11 veces en Zaragoza, una a puerta, cuando su promedio en el curso es de casi 16 intentos, seis de ellos entre los tres palos.

Todavía se frenó más si cabe al Racing de Andrés Martín e Ïñigo Vicente, que era el máximo anotador de la categoría hasta ayer y que se quedó en blanco después de solo siete intentos, dos a puerta, cuando promedió casi 14 y más de cinco entre palos en toda la temporada. El tercer enemigo duro de este calendario que se suaviza ahora (Leganés, Mirandés y Córdoba), el Deportivo, sí batió a Andrada por dos ocasiones en Riazor, en dos tantos en los que el meta argentino pudo hacer algo más, sobre todo en el primero de Stoichkov.

Sellés solo cerró su portería en tres partidos de 18 en Liga y Gabi en dos de nueve, un balance claramente peor que el de Navarro

El Cádiz, en el estreno en este curso de Navarro, que tampoco encajó en su efímero paso por el banquillo como relevo interino de Víctor en la 24-25 (1-0 ante el Racing de Ferrol), completa la triilogía de choques sin recibir dianas del actual entrenador zaragocista desde que llegó para sustituir a Sellés.

Con el valenciano, en 18 citas ligueras solo había sellado su portería en los empates ante el Castellón y en León ante la Cultural y en la victoria en el derbi con el Huesca, en tres choques, para que con Gabi solo se lograra en el triunfo de forastero con el Mirandés y en el empate en el Ibercaja con el Albacete; es decir, en dos de nueve jornadas.

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Cuando llegó el nuevo entrenador, el Zaragoza era el tercero más goleado de Segunda. Ahora solo el Burgos y el Eibar han recibido menos dianas que el equipo de David Navarro, que solo ha encajado dos en cuatro citas

Así, hace un mes y tras la destitución de Sellés solo la Cultural Leonesa y el Mirandés, con 44 y 45 tantos encajaban más que el Zaragoza, colista y con todo el aspecto de bajar. Ahora, solo el Burgos, que no ha recibido dianas en las cuatro últimas citas, y el Eibar, que solo vivió una, han tenido que recoger menos veces el balón de su portería que el Zaragoza de Navarro.