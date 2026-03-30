David ‘Ali’ Navarro y el hombre que puede hacer posible lo imposible en el Real Zaragoza

Más allá del boxeo, deporte en el que lo fue todo, Muhammad Ali trascendió los límites del cuadrilátero y fue un icono de la lucha por la justicia social, los derechos civiles y el orgullo racial. Un deportista legendario y un activista, tanto o más. Ali dejó numerosos momentos para la historia e inmortalizó su pensamiento con proclamas que han rebasado las fronteras del tiempo. Una de las más famosas, popularizada luego mundialmente en una exitosa campaña de una marca de ropa deportiva, sigue sirviendo como dogma de fe cuando uno se propone desafiar a la resignación.

Sintetizada era algo así: “Imposible es solo una gran palabra que utilizan los hombres pequeños para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible es una opinión. Es un reto. Imposible es nada”. Como base de su plan de choque para intentar una resurrección milagrosa en la recta final de la temporada, David Navarro utilizó a su llegada un arsenal de armas motivacionales que cambiaron la estructura mental de su plantilla y de todo el entorno del Real Zaragoza, el de dentro y el de fuera.

“Tenemos opciones. Lo primero es creértelo”. “La presión hace pequeño al futbolista. Eso no va a volver a pasar. Ya no hay nada que perder”. “En vez de pensar en lo que nos hace estar abajo hay que pensar en lo que nos hizo grandes”. “Yo no lo voy a conseguir, lo vamos a conseguir nosotros”. “Ni el Iberchapa ni el modular, esto es nuestro hogar”. “Hay que jugar con el corazón en la mano”. A su manera, Navarro agitó la conciencia de su equipo, del club, donde tuvo el seguimiento público de Lalo Arantegui, el nuevo director deportivo, y de todo el zaragocismo, al que hizo creer que lo que parecía imposible era posible con dos victorias consecutivas y al que incluso en la derrota, la de Riazor, tuvo convencido por la actitud del equipo y por la evidente elevación de su nivel futbolístico.

Navarro dialoga con Jon Ander González, árbitro del partido de este domingo. / JAIME GALINDO

El tercer triunfo en cuatro partidos, el de este domingo contra el Racing, el líder de Segunda, ha acercado la zona de la permanencia a tiro de un encuentro con diez por disputar. En cuatro semanas, el equipo aragonés ha recortado cinco puntos con la salvación y, más importante que eso, no juega como un equipo que vaya a bajar sino como uno que se va a salvar.

David Navarro ha activado la clave emocional exacta y ha dado con la tecla de energía y futbolística ideal: el Zaragoza tiene actitud, intensidad competitiva y fútbol. El técnico ha recuperado a todo el colectivo y ha llevado a sus mejores horas de esplendor a los jugadores de más calidad de la plantilla. El nivel de Rober González está siendo mágico y Dani Gómez está pudiendo desarrollar todo su potencial después de meses de incredulidad con su ostracismo. Cada uno en su lugar, todos en el de todos, un gran número de jugadores están dando pasos en la dirección que conduce al destino del milagro. Y el grupo trabaja por el grupo: no ha recibido gol ni en Cádiz ni ante el Almería ni contra el Racing. Además concede muy poco.

David Navarro todavía no ha logrado nada, aunque eso no sea del todo cierto. Ha conseguido que el Real Zaragoza tenga opciones reales de salvación cuando lo que recogió era prácticamente un cadáver deportivo. Su equipo aún continúa en descenso, no hay que olvidarlo. Como que los próximos partidos serán a cara de perro contra rivales directos, predeciblemente más incómodos. Sereno, calmado a pesar de la crueldad de la situación y de su inexperiencia a tan alto nivel, eso sí, el entrenador aragonés va camino de demostrar que, efectivamente, puede cambiar el mundo y que nada es imposible.