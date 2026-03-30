La reacción del Real Zaragoza. El milagro de David

No le gusta, y así lo dijo en su llegada al Real Zaragoza cuando el equipo parecía un muerto en vida tras el cese de Rubén Sellés, colista, con 28 puntos y a 8 de la permanencia, y con todas las papeletas para bajar, hablar a David Navarro de milagro, porque eso alude a lo imposible y cuando arribó a falta de 14 jornadas matemáticamente era posible no descender a Primera RFEF aunque razonablemente no lo pareciera.

El caso es que el entrenador ha puesto las primeras y más difíciles piedras para ese camino, cuatro jornadas en las que ha logrado 9 putos de 12 y con un calendario tremendo, la visita al Cádiz, donde ganó por la mínima, y sobre todo los duelos ante tres candidatos al ascenso, el Almería y el líder Racing, a los que derrotó en un Ibercaja Estadio que ha pasado de sumidero a fortaleza, y el tropiezo, inmerecido por la imagen y el juego en la segunda parte, en Riazor ante el Deportivo.

Cogió a un Real Zaragoza colista en 28 citas y en las cuatro que lleva en el banquillo ha logrado que solo Burgos, Granada y Eibar, todos con 10 puntos, hayan sumado más.

Con ese balance, David Navarro es el mejor de los 16 relevos con la temporada empezada en el Zaragoza desde que bajó en 2013, también el que más puntos ha logrado en sus cinco primeros partidos en el banquillo, contando ahí el triunfo ante el Racing de Ferrol el curso pasado tras la dimisión de Víctor Fernández para una espectacular tarjeta de 12 puntos de 15 posibles, con 4 triunfos y una derrota, y además solo los relevos de Borja Jiménez en el Sporting y de Pablo Hernández en el Castellón en la actual Segunda, donde ha habido 16 cambios en el banquillo sin contar ahí los interinos, fueron mejores que David, que cogió a un colista en 28 citas y que en las cuatro que lleva ha logrado que solo Burgos, Granada y Eibar, todos con 10 puntos, hayan sumado más.

Hasta ahora, Popovic, en la 14-15, con dos victorias y dos derrotas, y Láinez, en la 16-17, con el mismo balance de 8 sobre 12 eran los mejores. Hasta que llegó Navarro y resucitó a un Zaragoza más moribundo que nunca

El Zaragoza se ha especializado en esta etapa en Segunda en cambiar entrenadores soobre la marcha y hasta en 16 ocasiones, con Víctor Fernández por dos veces, en la 18-19 y en la 23-24, hubo nuevo inquilino en el banquillo con la Liga empezada, sin contar ahí al propio Navarro el curso pasado y a Emilio Larraz en el actual por su interinidad de un partido. Ninguno presenta los números de David. Hasta ahora, Ranko Popovic, en la 14-15, con dos victorias y dos derrotas, y César Láinez, en la 16-17, con el mismo balance de 8 sobre 12 eran los mejores. Hasta que llegó Navarro y resucitó a un Zaragoza más moribundo que nunca.

Sellés, el triple menos

Siete sobre 12 posibles firmaron JIM en la 20-21, Víctor Fernández en la 18-19 y Raúl Agné en la 16-17, con dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro primeros choques tras arribar como relevos, mientras que en 6 se quedó Fran Escribá en la 22-23, para que cinco sellaran Víctor Muñoz en la 13-14, Julio Velázquez en la 23-24 y Miguel Ángel Ramírez y Gabi en el curso pasado.

Con 4 de 12 arrancaron con la temporada en marcha Lluis Carreras en la 15-16, Lucas Alcaraz en la 18-19 y Víctor Fernández en la 23-24 para que Sellés en este curso perdiera los tres primeros choques (Sporting, Deportivo y Granada) y ganara al Huesca firmando un pírrico 3 de 12, tres veces menos que Navarro. El peor registro en el banquillo llegando con el curso iniciado es el de Iván Martínez, con un rosco en cuatro citas.

Con el triunfo ante el Ferrol del curso pasado suma cuatro victorias y una derrota Navarro. Hay que viajar a la 98-99, con Txetxu Rojo,para encontrar ese precedente en su debut como técnico del Zaragoza, y en Segunda, con Luis Urquiri en la 50-51

También el dato en sus cinco primeros partidos, ese 12 de 15 con el triunfo ante el Ferrol que tan valioso fue en la permanencia del año pasado, en esta etapa en Segunda es el mejor entre los 22 entrenadores, 21 distintos, sin contar las dos interinidades y teniendo en cuenta que Víctor Fernández estuvo en dos ocasiones, que lleva el Zaragoza desde que bajó. Y también mejora a Marcelino (08-09) y Paco Flores (02-03) en sus cinco primeros choques en los dos últimos ascensos logrados por el Zaragoza. De hecho, para ver un estreno mejor de un entrenador del Zaragoza en cinco duelos hay que viajar a la 98-99, con Txetxu Rojo, con cuatro victorias (Athletic, Betis, Racing y Extremadura) y una derrota (Alavés) y, en Segunda, con Luis Urquiri, superando a Lucense, Ferrol, San Andrés y Numancia y cayendo con el Sabadell. En la élite y contando citas oficiales ese balance lo mejoraron Roque Olsen, en la 64-65, con 5 triunfos, y Antonio Ramallets y Luis Belló (ambos en la 63-64), con 4 y un empate, pero aquel era el Zaragoza de los Magníficos.

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En la actual Segunda

También ha habido 16 cambios de banquillo en Segunda, de nuevo sin contar los provisionales, y solo el impacto de Pablo Hernández en el Castellón y de Borja Jiménez en el Sporting, que ganaron tres partidos y empataron otro en sus cuatro primeras citas, fue mayor que el 9 de 12 de David Navarro. Juan Francisco Funes hizo ocho de 12 en el Málaga, Escribá, que ahora lleva dos derrotas en el Valladolid, el enemigo que marca esa salvación ahora a tres puntos, arrancó en Pucela con ese mismo balance que el malaguista y Ziganda con siete puntos, los mismos que Carlos Manso en el peculiar banquillo del Andorra con clara ascendencia de Piqué, dueño del club. Sergio en el Cádiz, una victoria y dos derrotas, y Oltra, dos partidos perdidos en el Huesca, no llegan a cuatro citas ligueras, pero en todo caso ya no pueden alcanzar el balance del milagro provisional de Navarro.