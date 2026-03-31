David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Puede ser que salgamos del descenso, pero con 36 puntos no nos vamos a salvar. Estamos jugando finales"

David Navarro no se desvía del foco pese al estado de euforia que rodea al Real Zaragoza tras la victoria frente al Racing de Santander. El milagro va camino de hacerse realidad e, incluso, este jueves podría salir el equipo aragonés del descenso en función del resultado en el José Zorrilla. Pero ante ese escenario, el técnico volvió a recordar la realidad clasificatoria del equipo aragonés para rebajar el suflé.

"Puede ocurrir (salir del descenso), pero si ocurre estaremos con puntos de descenso, porque con 36 no nos vamos a salvar y habrá que volver a ganar. Ya está. Pase lo que pase, el fin de semana no nos podemos distraer", aseguró el preparador aragonés. Además, aseveró que "no estamos en una tabla clasificatoria, estamos jugando finales. Y después de cada final, a recuperarse, ver a los once sanos y a por la siguiente final".

Todo lo demás, agregó, "es ruido y no nos va a ayudar porque no nos puede sacar el foco". Y volvió a incidir en una idea recurrente: que pase lo que pase en Butarque "ni nos salvamos ni descendemos".

Pero para estar hablando de poder salir del descenso implica que ha habido una reacción. Y David Navarro tiene el convencimiento de que el equipo quiere más y culminar el milagro porque "se lo ves en los ojos". "Yo soy mucho de la mirada y lo que decimos metafóricamente de ver sangre en los ojos, ese convencimiento y esa hambre, es que lo ves. Pero lo ves tú y el rival", comentó.

Una de las claves de esta reacción, además de la actitud ("el equipo desde el primer día no ha perdido ni un milímetro de disposición de trabajo y de ambición"), está siendo que la plantilla "compre esa idea y la haga suya", pero advierte que "el mérito será mantener esa energía hasta el final", porque "hay que ser capaces de seguir venciendo a nuestro propio saboteador día a día".

Por todo ello, ante el Leganés, rival directo por la permanencia en Segunda y frente a un duelo clave, casi a vida o muerte, David Navarro no mueve ni un ápice su pensamiento: "En cuanto a actitud se va a afrontar de la misma manera, eso te lo aseguro", reflexionó.

Las dudas de la alineación

Para el choque de este jueves en Butarque se juntan las bajas por sanción de Insua y Aguirregabiria, los problemas físicos de Francho, que Gomes está con España sub-18 y que este miércoles tendrá lugar "el único entrenamiento normal" para preparar el duelo.

Así que, con todas esas dudas y condicionantes, David Navarro ni pudo (ni quiso) dar pistas de cómo formará en Leganés. "Jugarán los once que estén mejor y en base a eso tenemos dos planes de partido. Tendremos que decidir uno y otro B según cómo se desarrolle el encuentro", apuntó.

Lo que sí que dejó claro es que no va a hacer rotaciones pensando en que hay otro partido importantísimo el domingo: "No voy a hacer una alineación pensando en el Mirandés. Mañana preparamos y decidimos para el jueves y, según como acabemos, hasta el domingo misma operación. Son finales y partidos independientes y no podemos elegir en qué duelos sacar los puntos", explicó.

Primera duda: Francho. Comentó sobre el capitán que "las molestias y el dolor los tiene permanentemente y hay que valorar ese nivel de dolor y las consecuencias posteriores en caso de jugar, pero hasta mañana no vamos a saber".

La segunda y la tercera incógnita, quién sustituirá a Insua y Aguirregabiria. Álex Gomes estará, pero acudirá a Leganés directo o volverá a Zaragoza para hacer una activación en función de los minutos que juegue hoy con la sub-18, según explicó el propio técnico, y es opción para los dos puestos.

"Con Álex tenemos la opción de colocarlo en la posición de central o de lateral derecho. Recuperamos a Radovanovic, Pomares ya está bien y, aunque sea un especialista en el lateral izquierdo, entrando de central te da mucho con otro rasgo de colocación y de salida de balón. Y tenemos a Juan Sebastián específico en el lateral derecho y hasta tendríamos una opción como la de Cuenca, que ha entrenado muchísimo ya en la anterior etapa que estuve, cuando él todavía estaba en el Aragón, subía muchísimo y participaba mucho de lateral y lo hacía realmente bien", afirmó.

De hecho, contó una anécdota del buen trabajo de Cuenca en el lateral derecho: "Hubo una etapa en la que, cuando Adrián Liso estaba eufórico, el único que lo conseguía cerrarle y anularle era él en los entrenamientos".

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Por último, también advirtió de los peligros del Leganés. Aseguró que "viene de Primera y con jugadores de mucha calidad" y, además, "tiene mucha posesión de balón y juega con gente por fuera a pierna natural y eso te cambia los detalles". Ahora bien, "como contra el primero como contra el último, somos todos rivales de Segunda División".