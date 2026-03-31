David Navarro, Lalo Arantegui y Fran Gracia, 'cazados' en Anduva durante el Mirandés-Albacete

David Navarro, Lalo Arantegui y Fran Gracia estuvieron en Anduva presenciando en directo el encuentro entre el Mirandés y el Albacete Balompié. Las cámaras de LaLiga Hypermotion TV 'cazaron' al entrendor, al director deportivo y al secretario técnico siguiendo el choque del próximo rival del Real Zaragoza.

El Mirandés abrió la 33ª jornada de Segunda, mientras que el Real Zaragoza la cerrará este jueves contra el Leganés en Butarque y, el domingo a las 21.00, tanto blanquillos como burgaleses se medirán en el Ibercaja Estadio en otro choque clave por la pemanencia en Segunda.

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El club aragonés entrenó por la mañana con una suave sesión de activación y balón parado y por la tarde, aprovechando la cercanía entre Zaragoza y Miranda de Ebro, el técnico, Lalo y Gracia se desplazaron para espiar al próximo rival en directo.