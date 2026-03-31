Francho no entrena por sus molestias en la rodilla y es seria duda para Leganés
El capitán no pudo terminar el duelo ante el Racing y David Navarro reconoce que "hasta mañana no vamos a saber" si podrá están en Butarque
El Real Zaragoza se ejercitó este martes en la Ciudad Deportiva por primera y penúltima vez antes de jugar el jueves frente al Leganés y lo hizo con las ausencias de Francho Serrano y Martín Aguirregabiria, además de las habituales de los lesionados Guti, Tachi, Paul Akouokou y Valery; y Álex Gomes, que juega hoy con la sub-18 española.
La del lateral derecho responde a reparto de cargas, aprovechando que está sancionado para el jueves, de cara a que regrese con más descanso para el domingo contra el Mirandés, pero la de Francho sí que es más preocupante y es seria duda para Leganés.
El capitán lleva meses jugando con una rotura horizontal degenerativa del menisco externo de su rodilla derecha y, aunque ha ido controlando el dolor, contra el Racing de Santander tuvo que ser atendido en la primera parte y sustituido en la segunda.
David Navarro, en rueda de prensa, no quiso aventurarse y será en el entrenamiento de este miércoles cuando se decidirá si está para jugar o si debe descansar: "Lo tenemos que valorar. El entrenamiento de hoy lo hemos dedicado simplemente a una activación y a balón parado ya él y a Martín les hemos dado descanso, teniendo en cuenta que hay otro partido el domingo, pero principalmente mañana haremos las valoraciones. El dolor lo tiene permanentemente y hay que valorar ese nivel de dolor y las posibles consecuencias posteriores en caso de jugar, pero hasta mañana no vamos a saber", explicó el preparador aragonés.
Sobre la situación de Álex Gomes, el técnico primero quiere ver cuántos minutos juega para planificar su regreso, pero cuenta con él para Leganés: "Dependiendo de si hoy juega o no juega valoraremos. Si interviene nos encontraremos allí en Madrid y, si no, estamos viendo la forma de que venga aquí y hacer con él una activación el miércoles por la tarde, meternos en campo, aunque tengamos que coger a un jugador más o de categorías inferiores para poder diseñar algo. Pero la idea es que sea uno más del grupo", dijo.
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