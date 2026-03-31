La magia única de Rober, el Dani Gómez de Primera y los trampolines del Real Zaragoza hacia la salvación

Txema Indias ya purgó todas sus culpas. A la par que Rubén Sellés, el director deportivo fue destituido hace unas semanas con el Real Zaragoza en una situación dramática, la permanencia a ocho puntos de distancia y las perspectivas malas no, peores. Indias había dispuesto del mayor límite salarial de la SAD en esta etapa de trece temporadas en Segunda División y lo había dilapidado con una concatenación de errores groseros durante el pasado verano, que empezaron por la elección de entrenador y continuaron con algunos perfiles de futbolistas caros y, a la larga, inservibles.

Sin embargo, antes de que su cabeza fuera entregada al pueblo junto a la de Sellés en un acto de ofrenda muy clásico en el fútbol y como último intento del club de buscar un revulsivo que activara conciencias y piernas, Txema Indias dejó varias buenas acciones, especialmente una. La contratación de Rober González fue un acierto mayúsculo. El centrocampista es un jugador con una cualificación extraordinaria, que se ha reencontrado con su mejor zurda en Zaragoza después de un tiempo de melancolía en los Países Bajos.

Talentoso hasta decir basta, con un pie izquierdo con alma de mano maestra, enchufado, libre para desarrollar su juego, capaz de crear constantemente, de protagonizar acciones espectacularmente bellas, de romper líneas, de hacer las mezclas magníficas en los momentos perfectos y de llevar con naturalidad la bandera de la imaginación del equipo, su sola presencia eleva las posibilidades de permanencia del Real Zaragoza. Su partido contra el Racing fue soberbio.

Dani Gómez se abraza a Francho en el Ibercaja Estadio. / JAIME GALINDO

Fue un gran fichaje del mercado invernal, como los de El Yamiq y Larios a otra escala pero en un peldaño similar de importancia. A Dani Gómez lo heredó Txema Indias. Es la otra gran nota diferencial de esta resurrección de marzo. Delantero de gran categoría para Segunda División, lo que ha vivido a lo largo de esta temporada entrará en los libros de historia como un disparate.

Durante meses (en cuatro seguidos no fue titular en ninguna jornada), el punta madrileño ha vivido en un absurdo ostracismo y el Real Zaragoza ha desaprovechado uno de sus mejores activos, si de calidad, posibilidades y trabajo hablamos. David Navarro entendió muy pronto lo que Rubén Sellés fue incapaz de comprender: que tenía entre manos a un delantero de primer nivel en esta categoría. No olvidemos que el valenciano puso por delante en importancia a Bakis antes que a Gómez. Póngale ustedes el calificativo que les plazca a semejante decisión.

A falta de diez jornadas, Navarro ha conseguido engrasar a sus mejores hombres a la vez. Kenan Kodro será también muy importante, pero en los pies de Rober González y de Dani Gómez es donde más quilates de clase hay, junto con el descaro y el ingenio de Hugo Pinilla. Futbolistas con muchas gotas de talento natural y algunas condiciones de Primera División que han de seguir abanderando este asombroso fenómeno que está cogiendo forma para que el Real Zaragoza continúe un año más en Segunda.