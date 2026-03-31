Rober González, el mediapunta total en ataque y en defensa del Real Zaragoza

Si el Real Zaragoza está creyendo en la permanencia en Segunda División es por un cúmulo de factores y uno de los principales, sin género de duda, es el nivel de un Róber González que ha mostrado un rendimiento superlativo, por encima de la media zaragocista, desde el mismo partido de su debut.

Y el encuentro frente al Racing de Santander volvió a ser la constatación de que ha sido el mejor fichaje del mercado de invierno y que se trata de un jugador diferencial en Segunda y un futbolista capital de cara a lograr el objetivo.

Rober González realizó un partido el domingo de mediapunta total. Aunque en otros duelos ha jugado en la banda derecha, con gran resultado, el cambio de David Navarro al centro del ataque, detrás del delantero, ha elevado su prestaciones aún más. De hecho, esa es su posición preferida y se está notando sobre el césped.

El extremeño no solo se ha convertido en un jugador diferencial en ataque, donde ha generado ocasiones, goles, asistencias y últimos pases. Es decir, lo que se le pide a un jugador de su posición. También está siendo un primer espada defensivo, ya que protagonizó siete recuperaciones, muchas de ellas en transiciones clave, y realizó cuatro de cinco entradas con éxito. Rendimiento en ataque y en defensa.

Y David Navarro explicó este martes en rueda de prensa las bondades de Rober González en ataque, por qué fluye con tanta naturalidad el fútbol con él o cómo le dio pautas recuperar balones, pero también recalcó que lo que marca la diferencia es su inteligencia sobre el terreno de juego.

«En el primer o segundo partido hizo 12 kilómetros, una barbaridad para un jugador ofensivo. Y en otro choque fue el que más recuperaciones hizo, que fueron 12. Contra el Racing fueron siete y él recupera a través de la inteligencia de leer líneas de pase», explicó el técnico zaragozano.

David Navarro contó que le explicó el concepto del líbero, aquel defensa central que se colocaba detrás de toda la zaga para ir con el coche escoba a corregir y recuperar: «El otro día él no hacía una función de mediapunta de saltar a presionar al central, sino que él tenía la misión de ir por detrás, como el libre a la antigua usanza. A través de su inteligencia, de ir tapando líneas de pase y de leer el lenguaje corporal del que tiene el balón le da para recuperar y eso es calidad defensiva», puntualizó.

Pero en un Real Zaragoza tan poco goleador hasta ahora y con tantos problemas en la generación de oportunidades, Rober González (y David Navarro) han sido una bendición para el equipo. El extremeño aporta salida de balón, tiene capacidad para jugar en espacios cortos y para girarse, es vertical y ve el fútbol con claridad y de cara.

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Más allá de sus destellos, ha dejado acciones decisivas. El córner que remató a gol El Yamiq contra el Eibar, la asistencia a Cuenca en Cádiz en el minuto 85 que salió fuera por poco, el tanto contra el Almería, el pase filtrado a Pinilla que terminó en gol de Dani Gómez en Riazor o el regalo a Francho Serrano en la primera parte frente al Racing que salvó Ezkieta con una de las paradas de la temporada son algunas de las acciones diferenciales, de valor gol, que ha protagonizado Rober.