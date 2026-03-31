La undécima pareja en el eje de la zaga del Real Zaragoza, ya que El Yamiq se estrenará con 'Rado' en Butarque, y la sensible baja en el lateral de Aguirregabiria

El Real Zaragoza firmó un partido notable ante el Racing de Santander, en el inicio de tres encuentros en siete días, ya que el jueves tiene que visitar Butarque para medirse al Leganés y el domingo, cerrando la Semana Santa, recibe al Mirandés en el Ibercaja Estadio. Son tres citas en poco tiempo que invitan a las rotaciones por mucho que los buenos parttdos no respalden demasiados cambios y, de haberlos, apuntan más al duelo ante el Mirandés, con un día menos de descanso, que a la visita al Leganés, ya que hay más tiempo hasta ese partido. Pero en el feudo pepinero, David Navarro va a tener que hacer dos relevos fijos en su alineación, puesto que Insua y Agurregabiria vieron la quinta amarilla, en el caso del central del segundo ciclo, y cumplen castigo.

La baja de Insua, que vio la cartulina por una clara falta sobre Fuentes en el tramo final, supondrá el enésimo cambio en el eje de la zaga del Zaragoza, donde El Yamiq y el gallego, que ya habían jugado juntos en el desastre en Andorra, formaron un muy buen dúo ante el conjunto cántabro, ya que son la pareja más fiable en teoría: el central que más ha jugado en este curso y el refuerzo estelar de enero.

Las parejas de Jawad

Ante el Leganés regresa tras cumplir sanción Radovanovic y seguirá sin estar Tachi, lesionado, pero en todo caso el serbio volverá al once y formará con El Yamiq, que hasta el momento ha jugado con Saidu (Eibar), Insua (Andorra y Racing) y Gomes (Burgos), teniendo en cuenta que cumplió un partido de sanción (Cultural) y estuvo tres de baja, los tres primeros con Navarro (Cádiz, Almería y Deportivo), por su lesión en el isquiotibial.

Gomes llega de la sub-18 el miércoles al mediodía a Madrid, por lo que no entrenará en Zaragoza con el equipo ese día tampoco, lo que hace imposible que sea titular en el eje ni opción en el lateral

Gomes regresa de su periplo de la selección sub-18 llegando a Madrid este miércoles al mediodía, ya que este martes tiene cita ante Bulgaria tras jugar antes con Croacia e Inglaterra. Lo normal es que en la capital de España espere al equipo, que por la mañana se entrenará en la última sesión antes de viajar para el partido ante el Leganés. Así, no va a trabajar estos días con Navarro y es más que previsible, por no decir seguro, que no sea titular en el eje, ya que además el entrenador zaragozano tiene plena confianza en Radovanovic, central titular con el nuevo técnico en los tres partidos antes de ser baja frente al Racing.

La pareja formada por El Yamiq y Radovanovic será la undécima diferente en este curso de tremenda movilidad en esa zona. Las combinaciones previas han tenido de todo. Desde centrales puros (Radovanovic-Insua, Tachi-Insua, Radovanovic-Tachi o Gomes-Insua) hasta reubicaciones varias (de Saidu y Pomares) para formar en el centro de una zaga en la que el fichaje de El Yamiq en el último día de la ventana invernal se ha quedado sin la continuidad necesaria por las bajas, aunque ya ha demostrado cuando ha jugado que es titularísimo en este equipo.

El gran nivel de Martín

Mientras, Aguirregabiria vio la quinta en el descuento por protestar y hasta ahora era el lateral fijo de Navarro, con un rendimiento creciente y un partido muy notable ante el Racing que recordó a la mejor versión con Sellés, para el que también fue indiscutible después de que a su llegada en el último día del mercado de verano el lateral vasco no jugara nada con Gabi. Cuando Aguirregabiria se lesionó ante el Cádiz, jugó Juan Sebastián, que fue el primer lateral del curso para Gabi, que sin embargo no dudó nada en darle la plaza a Francho, en una reubicación que ya había hecho en el final del curso pasado.

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Sellés apostó por Juan Sebastián al principio de la rotura fibrilar de Aguirregabiria, jugando de titular ante Burgos y Las Palmas, pero después fue Álex Gomes, que en la sub-18 está actuando de lateral, el elegido. De hecho, Juan Sebastián jugó a pie cambiado ante el Castellón, de carrilero zurdo en la segunda parte, y el Albacete, de lateral izquierdo titular, en sus dos últimas apariciones con Sellés y con Navarro solo ha jugado en Cádiz cuando aposto por el doble lateral con Aguirregabiria por delante en los últimos instantes de ese duelo. La teoría señala a Juan Sebastián como candidato al lateral derecho este jueves, ya que Gomes va a llegar al partido sin entrenar con el Zaragoza en diez días y Francho es inamovible en la medular, ya sea en el eje o en la banda, para Navarro.