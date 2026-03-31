La victoria del Real Zaragoza, desde dentro: "Todos hemos soñado con ser futbolistas y llevar esta camiseta. Hoy la lleváis vosotros, sois unos privilegiados"

El Real Zaragoza consiguió mucho más que tres puntos frente al Racing de Santander (2-0). La victoria reafirmó la unión entre equipo y afición, que terminaron cantando el cásico "Zaragoza nunca se rinde" para festejar un triunfo que deja al equipo aragonés a tan solo tres puntos de los puestos de salvación después de haberse visto muy lejos durante demasiado tiempo. Como suele ser habitual tras cada triunfo, el club aragonés ha publicado el vídeo de la victoria vista desde dentro.

Desde la llegada de los jugadores al Ibercaja Estadio, recibidos por unos pocos aficionados, a los rituales de cada uno en el vestuario, el calentamiento previo y la charla de David Navarro para motivar a los suyos antes de saltar al césped. Primero se oyen las voces de los propios futbolistas, "¡vamos!" por todas partes, "que nos lo merecemos", "¡como sea!", repite Keidi Bare.

El técnico aragonés apeló, una jornada más, al corazón. "Todo el mundo en el campo soñaba de niño con ser futbolista, vosotros lo habéis conseguido. Yo no he conseguido ser futbolista por eso entreno. Todo el mundo hemos soñado, los de aquí, con llevar esta camiseta. Vosotros con ser futbolistas y algunos con llevar esta camiseta. Hoy la lleváis vosotros, sois unos privilegiados. Jugamos con 20.000 niños alrededor nuestro, jugad con el alma que teníais de niños, cuando soñábais con hacer cosas grandes en grandes partidos. Así hay que jugar hoy, ¿vale tíos?". Aplausos y la conjura final gritando Zaragoza a la de tres.

De ahí al partido, al ánimo constante de la grada, a la paciencia para ir controlando el partido hasta la explosión con el gol de Dani Gómez y la tranquilidad del segundo tanto para liberar toda la tensión, también alguna lágrima, y creer que todavía todo es posible.

Después las celebraciones, más "¡vamos!", abrazos, caras de felicidad, cantos compartidos entre plantilla y aficionados, el convencimiento de que se puede. Al Real Zaragoza le quedan diez finales, dos esta misma semana.