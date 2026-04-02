La crónica del Leganés-Real Zaragoza. Un premio demasiado corto

Se marchó el Real Zaragoza de Butarque un punto más lejos de la permanencia que antes de la jornada, a cuatro cuando estaba a tres tras ganar al Racing, después de un partido donde hizo méritos de sobra para ganar, sobre todo en la primera parte, en la que el meta Soriano y la falta de eficacia sostuvieron al conjunto local ante un Zaragoza superior que niveló con un gol de Sebas Moyano en una obra de arte de Cuenca el regalo de Larios. En la segunda, el Lega fue a más y los cambios de David Navarro trajeron de nuevo la igualdad, hasta la sensación de que se podía ganar, pero no llegó una victoria necesaria y solo se dio un pasito.

El partido no penaliza ni en la imagen ni en la mejoría clara desde la llegada de David Navarro y supone avanzar en la tabla, con la vista puesta en un partido ante el Mirandés en casa que llega de forma inmediata y sin descanso. El Zaragoza sigue de crecida y demostró que en sus cambios en el once y en el banquillo también obtiene respuestas, lo que habla muy bien del espíritu que ha traído el nuevo entrenador a este vestuario, que cree a pies juntillas y que responde sobre el césped. El equipo sigue muy vivo, pero también muy necesitado. Queda remar mucho aún y las cinco victorias se plantean como obligadas cuando quedan nueve citas. Con este espíritu, con el ánimo de una afición que se dejó notar y mucho en Butarque, claro que es posible, pero es obvio que aún queda y que el margen de fallo se acorta.

Con cuatro novedades obligadas, con Juan Sebastián y Rado entrando en la zaga y Cuenca y Sebas Moyano en las alas para mantener el 4-2-3-1 que tan bien había funcionado ante el Racing salió el Real Zaragoza en Butarque, con Rober de nuevo de enlace y con la presión muy adelantada que enseguida dio frutos, ante un Leganés que tenía talento en las alas, pero mucha flojera atrás. Dani Gómez, en la frontal, ya exigió nada más empezar a Soriano un paradón para que una jugada entre Cuenca y Juan Sebastián acabara en un centro al que no llegó Dani Gómez por poco. La espalda de Franquesa era el tesoro a explotar por el Zaragoza, donde la banda de Cuenca y Juan Sebastián no dejaba de producir y Soriano tuvo que repeler un intento de Rober tras una gran acción del omnipresente Juan Sebastián.

Merecía marcar el Zaragoza, muy bien situado, dominando el partido y afilado en la presión y en el robo para enfilar después la portería, pero Larios se equivocó en una salida y le regaló un gol a Óscar Plano ante Andrada para que el Leganés se adelantara a los 18 minutos de forma injusta. No se descompuso el Zaragoza. Al contrario, este equipo tiene alma y sangre en los ojos, y un estupendo pase de Cuenca no lo aprovechó Sebas Moyano tras una recuperación de Saidu. Lo intentó de nuevo Cuenca en un rechace y El Yamiq de cabeza en un saque de esquina además de otra parada de Soriano ante Dani Gómez tras el enésimo destello de Cuenca.

Muchas ocasiones zaragocistas

La insistencia tuvo premio en una acción de mucho talento de Cuenca, de inmensa calidad, con una espuela para marcharse de Marvel y asistir a Sebas Moyano, que marcó a placer en el 34 justo antes de que el partido se parara por una intervención médica en la más que animosa grada zaragocista para que en el descuento Rober mostrara su talento en un golpeo nada más despejar Soriano que habría sido el gol de la jornada y que no entró por poco para que al intermedio se llegara con la sensación de superioridad zaragocista, pero con las tablas en el marcador.

Tras el descanso, Soriano respondió con dos paradas a tiros de Rober y Cuenca antes de que el Leganés diera un paso adelante, ya que ganó presencia con Cissé y subiera el nivel, sobre todo por las alas, por Duk en particular, y comenzara a merodear el área de Andrada, que le hizo dos paradas a Álex Millán, la segunda soberbia. Mientras Radovanovic se agigantaba en la zaga el equipo menguaba en la intensidad, con el cansancio claro en muchos jugadores (Cuenca, Keidi, Juan Sebastián, Moyano) y en la falta de energía y Navarro apostó por Tasende, con el doble lateral en la banda de Duk, Mawuli y Cumic y la respuesta fue inmediata porque el partido se niveló.

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Pudo caer de cualquier lado la victoria, con un gran cruce de Rado ante Diego como mejor ocasión local y un remate de Cumic en un córner que ganó El Yamiq, mientras Álex Gomes y Kodro trajeron nueva gasolina en un Zaragoza que pudo obtener la victoria en la última acción, pero Rober, con Kodro solo, se llenó de balón para que Ignasi Miquel se lo arrebatara y dejara el partido en un empate que suma, en un paso que es adelante en la tabla, corto para los méritos, porque el premio fue demasiado escaso para un Zaragoza que late con la misma intensa fuerza que necesidad.