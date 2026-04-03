La contracrónica del Leganés-Real Zaragoza: el conejo en la chistera de Marcos Cuenca

Tenía David Navarro unas cuantas bajas que suplir en Butarque y los elegidos en las bandas de ataque fueron dos hombres que hasta el momento no habían sido titulares con el técnico aragonés: Sebas Moyano y Marcos Cuenca. Curiosamente, los dos futbolistas que crearon la jugada del único gol de los zaragocistas en Leganés. Pero mientras al ex del Oviedo se le vio algo falto de ritmo, el partido del canterano fue para enmarcar y, sin duda, su mejor encuentro con la camiseta del Real Zaragoza.

A Cuenca se le vio con una marcha más que a toda la defensa de los madrileños junta. Desde el minuto uno, el aragonés fue una pesadilla para sus rivales, apareciendo incesantemente por casi todas las zonas del campo y mejorando la jugada en todos los balones que tocaba. Junto a Juan Sebastián (gran vuelta al once del lateral hasta que le duró la gasolina) formó una banda derecha que pasó por encima de la pepinera. Ahí estuvo la clave de una superioridad zaragocista en la primera parte como pocas veces, o ninguna, se había visto esta temporada.

Desgraciadamente, así de injusto es el fútbol a veces, el error en el pase de Larios provocó que el Leganés se adelantara en el marcador cuando ni por asomo lo merecía. De hecho, por cómo estaba jugando un Zaragoza liderado por Marcos Cuenca, lo que merecía era perder. Pero primero los de Navarro debían devolver la igualada al marcador. Y a ello que se pusieron. El golpe no les tumbó, más bien les espoleó, y siguieron avasallando a un Leganés inferior.

Fue entonces, quizá en la jugada que menos peligro parecía llevar, cuando Cuenca hizo lo que seguramente llevaba soñando desde que debutó con el Real Zaragoza. Porque al canterano nunca se le ha negado el esfuerzo ni todo lo que le da al equipo en términos de desborde ni intensidad, pero es cierto que le está costando un mundo transformar su buen hacer en números. No fue el tan ansiado gol que se le sigue resistiendo, pero es que lo que el zaragozano hizo en Butarque fue algo incluso mejor y que seguro que se recuerda durante más tiempo.

La espuela de Cuenca

Una jugada solo al alcance de los genios. De jugadores con estrella. Una acción para ver repetida una vez tras otra. Juan Sebastián buscó a su socio en un saque de banda y a Marcos Cuenca se le ocurrió hacerle un sombrero-auto pase de espuela y de espaldas a Marvel que le permitió entrar al área . El listón estaba ya alto, pero fue después cuando el canterano hizo bueno su extraordinario recurso técnico. Porque tuvo entonces la pausa para levantar la cabeza y tomar la mejor decisión, algo que tenía esta temporada en el debe. Cuenca entendió a la perfección el desmarque de Sebas Moyano y, directamente, le regaló el gol.

Una acción que fue la guinda a una de las mayores exhibiciones individuales de un jugador del Real Zaragoza esta temporada. Unos minutos para enmarcar en los que lo peor fue, sin lugar a dudas, el resultado. Que el equipo aragonés no se fuera ganando a los vestuarios fue un crimen. Pero volvió de vestuarios crecido Cuenca y a punto estuvo de coronarse, pero Soriano le privó del que hubiera sido el partido de su vida.

Su cambio solo se puede entender desde el cansancio, porque estaba siendo el mejor del partido. De hecho, desde que abandonó el campo el Real Zaragoza dejó de generar tanto peligro. Al revés, los madrileños respiraron aliviados y encontraron el equilibrio al saber que Marcos Cuenca ya no iba a seguir volviéndoles locos.