El uno a uno del Real Zaragoza. Marcos Cuenca, el mejor en un buen partido global
El canterano fue decisivo en el gol y por su peligrosidad por la banda derecha en un encuentro donde Juan Sebastián o Radovanovic también destacaron dentro del buen nivel general
El Real Zaragoza firmó un buen partido ante el Leganés, con buenas actuaciones individuales sobre todo en su banda derecha, donde Marcos Cuenca fue un incordio para Franquesa y regaló el gol a Sebas Moyano y Juan Sebastián también realizó un encuentro notable de lateral diestro, lo mismo que Radoivanovic en el eje de la zaga dentro de un nivel notable del equipo. Larios o Cumic, los más desentonados
Andrada | 5 |
Desigual. Hizo la parada de la noche ante Millán, pero dudó en salidas y con el balón.
Juan Sebastián | 7 |
Crecido. Subió y estuvo incisivo, también seguro atrás hasta que le duró el fuelle.
El Yamiq | 6 |
Enérgico. Firme en sus acciones y sin errores de bulto en un buen partido.
Radovanovic | 7 |
Notable. Fue creciendo con el paso de los minutos, un valladar por arriba y al corte.
Larios | 4 |
Errado. El 1-0 le condena, compitió, pero en la segunda parte sufrió mucho con Duk.
Saidu | 6 |
Fuerte. Sostuvo la medular con su esfuerzo y despliegue, le faltó más con balón.
Keidi Bare | 6 |
Jerárquico. Tiró de galones y seguridad en el medio, pero el físico le acabó por fallar.
Marcos Cuenca | 8 |
Desequilibrante. Fue un puñal, regaló pases, remates y recortes de mucho nivel.
Sebas Moyano | 6 |
Goleador. Marcó y peleó cada balón, pero no estuvo certero en muchas decisiones.
Rober González | 6 |
Talentoso. Volvió a producir con balón y dio soluciones, lástima la última jugada.
Dani Gómez | 5 |
Desafortunado. No estuvo fino en la definición y se dejó la piel en desmarques.
También jugaron
Cumic. Menguante |4|
Mawuli. Serio |6|
Tasende. Enchufado |6|
Álex Gomes. Sobrio |6|
Kodro. Relevo |5|
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