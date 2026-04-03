Sebas Moyano, jugador del Real Zaragoza: "Queríamos ganar, pero el punto es bueno"
El extremo del conjunto blanquillo agradeció con un gol la titularidad recibida en Butarque después de su inactividad
El autor del gol del Real Zaragoza ayer ante el Leganés, Sebas Moyano, se mostró contento con el empate y, en especial, con la imagen del equipo en Butarque: «El punto se puede considerar bueno y, sobre todo, las sensaciones», aseguró el futbolista.
El extremo consideró que el Zaragoza podría haberse llevado el partido por el peligro que generó, aunque hubo tramos en los que tuvo que encerrarse más: «Creo que hemos tenido muchas ocasiones, hemos hecho un partido sólido. En el último tiempo, hemos sufrido un poco más, pero hemos sabido sufrir», afirmó a pie de campo.
Moyano, que volvió al once titular después de varios partidos con menos protagonismo, agradeció la confianza del cuerpo técnico: «Contento porque venía de bastante tiempo sin minutos y he podido hacer el gol para ayudar al equipo. Pero, sobre todo, feliz porque hemos sumado».
Para el jugador, es una buena noticia sumar a domicilio, aunque sea de uno en uno. «Yo siempre digo que sumar fuera de casa es bueno. Creo que venimos en buena dinámica, todo lo que sea puntuar está bien. Claro que queríamos los tres puntos, pero bueno, venimos de hacer grandes partidos. Tenemos cada día mejores sensaciones», subrayó.
Ahora, el reto será vencer el domingo al Mirandés en el Ibercaja Estadio: «Creo que hemos hecho un gran partido e intentaremos hacerlo bueno en casa con nuestra gente». Además, valoró las buenas sensaciones que muestra el equipo en cuanto a juego, independientemente de que lleguen o no los resultados. «Ya en La Coruña estuvimos bien y creo que hemos generado mucho en el primer tiempo. El gol de ellos nos ha venido por un fallo nuestro en salida de balón», afirmó.
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