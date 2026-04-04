David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Debemos estar preparados para sufrir ante el Mirandés. No vamos a una fiesta, vamos a una final"

David Navarro quiere evitar la euforia que rodea al zaragocismo tras los últimos partidos, sobre todo, por el juego y la sensación que transmite el equipo. No es nada descabellado afirmar que el Real Zaragoza ha merecido más de los 10 puntos de los 15 últimos en disputa y, por ello, parecería que ante el Mirandés, por su situación en la tabla, el trabajo va a ser pan comido. Y para nada.

"El Mirandés es un equipo que no voy a decir que me dé miedo, pero sí mucho respeto porque la tabla no indica el fútbol que tiene. Lo vimos el otro día en directo (las cámaras de LaLiga Hypermotion TV le 'cazaron' en Anduva junto a Lalo y Fran Gracia) y si no miras la tabla no te crees que esté en una situación de descenso", valoró el técnico. "Genera muchísimo peligro en ataque, tiene jugadores jóvenes tremendamente atrevidos y es un equipo muy agresivo a la hora de defender, no de dar patadas, sino de presionar, actitud, correr y retornar", añadió.

Por ello, reconoció que "es un partido que nos va a exigir mucho", y también quiso dar un mensaje al zaragocismo para reducir la euforia: "Hay que ir con el ánimo alto, pero preparados para sufrir en momentos del partido. No vamos a una fiesta, vamos a una final, y si queremos clasificar por la posición en la tabla nosotros también estamos fundidos", explicó en referencia a los puestos de descenso que ocupan ambos conjuntos.

Además, recordó que el rival de este domingo "ha vencido al Málaga, perdió 1-0 en Santander y ganó al Valladolid, así que cuidado con el Mirandés". "Tiene jugadores que vamos a ver en Primera en poco tiempo, pero en cuanto a lo que es propiamente fútbol, juega como un equipo grande", incidió.

Críticas al horario: "Me parece una barbaridad"

Uno de los puntos que más le preocupa a David Navarro, aparte del nivel del rival, es que "no podemos preparar el partido como el rival". Y por ello, volvió a mostrarse enfadado con la gestión de los horarios, ya que el Mirandés jugó el martes y el Real Zaragoza el jueves, por lo que el aspecto físico será determinante.

"No es una excusa, es un argumento. El rival tiene 48 horas más que tú para preparar el partido, un 60% del tiempo. El viernes viaje de vuelta y entrenamiento ligero, hoy tendría que ser descanso total y debes hacer lo que puedas para preparar y ver cómo está la gente y mañana el partido. Me parece una barbaridad, un error mayúsculo y los perjudicados somos nosotros", afirmó rotundo y con tono de cabreo.

Según dijo David Navarro, el Real Zaragoza "se ha movido" para tratar de retrasar el partido, pero el problema que se ha encontrado es que "no hay una normativa". "Sí que hay una recomendación, incluso por parte de AFE, de no jugar en menos de 72 horas dos partidos, pero no está tipificado como norma, así que no ha habido ninguna fuerza legal para hacerlo. Quiero darle voz para que no vuelva a suceder", sentenció.

Pinilla está de vuelta y Francho, descartado

En cuanto a los jugadores, en la sesión de este sábado "veremos las sensaciones" de cada jugador e incluso "esperaremos a la evolución de mañana siendo que jugamos tan tarde". Hugo Pinilla "hizo ayer gimnasio" y va a "activar su cuerpo y ver cómo está", pero David Navarro cuenta con él: "Puede ser de la partida si todo va normal". La evolución de la gastroenteritis del canterano va bien, pero será clave el entrenamiento para ver si el cuerpo sigue débil o no.

Francho, descartado como mínimo hasta el Córdoba y después se irá viendo: "Su rodilla va a decir la evolución, él está con unas ganas de volver y hay que valorarlo todo porque si vuelve será arriesgando su salud", dijo. "Lo fácil es llegar y operar, pero también hay un tratamiento preventivo y una solución definitiva posterior a final de temporada y es por lo que ha apostado él. No hace falta hablar el compromiso de Francho, pero va a ser lo que diga la evolución. Por ganas, tanto nuestras como de él, no va a quedar", agregó.

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Por último, también quiso alabar el cáracter que mostró el Real Zaragoza en Leganés, en el primer partido con David Navarro en el que comenzó por debajo en el marcador: "Incluso hasta la última jugada del partido tuvimos opción de darle vuelta. Esa actitud de ganador no tenía que ver con el resultado, sino con cada vez que me caiga me levanto, me levanto y me levanto. Y eso es ser un ganador. El ganador es el que es capaz de dar el 100, el 100, el 100, el 100, el 100 tanto cuando estoy motivado como cuando no".