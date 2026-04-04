El exjugador del Real Zaragoza que rompió la hora en Calanda por primera vez

Alberto Zapater, el tercer jugador con más partidos en la historia del Real Zaragoza, símbolo del club en las últimas dos décadas, ha aprovechado esta Semana Santa para visitar Calanda y Alcañiz, donde residen algunos familiares de su esposa. El ejeano, ya retirado tras una etapa final en el Atlético Ottawa, vivió por primera vez una de las grandes tradiciones de la Semana Santa aragonesa, la rompida de la hora.

Zapater con un bombo este Viernes Santo. / INSTAGRAM

Zapater estuvo en Calanda el Viernes Santo al mediodía, cuando cientos de tambores suenan al unísono para romper el silencio tras la muerte de Jesucristo y representar el temblor de la tierra que se produjo en ese momento. El exzaragocista se atrevió incluso a coger un bombo de grandes dimensiones y tocar durante unos instantes junto a los vecinos de la localidad. También sus dos hijos participaron de tan simbólico momento.

La tradición marca también que cada año sea una figura vinculada a la cultura quien rompa la hora como homenaje a uno de los calandinos más universales, Luis Buñuel. En esta ocasión el honor recayó en el actor Antonio Resines, quien dio el pistoletazo de salida a las doce en punto ante una plaza abarrotada de tambores y túnicas moradas. Los calandinos han estado tocando sin parar durante 24 horas, hasta el mediodía de este Sábado Santo.

En esta ocasión, entre los múltiples visitantes estuvo el excapitán del Real Zaragoza con toda su familia. "Primeras veces en este día tan especial. Gracias por tanto cariño de su gente y preciosos pueblos que tenemos en el Bajo Aragón. Para el próximo año Alberto ya sabrá tocar el tambor y el bombo", escribió su esposa en Instagram.