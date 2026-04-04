Un Mirandés seminuevo: ocho fichajes en invierno y tres jornadas seguidas sin perder para avisar al Real Zaragoza

Hasta hace un mes el Mirandés y el Real Zaragoza han llevado una trayectoria prácticamente paralela en el fondo de la tabla. Los dos hundidos y sin prácticamente aliciente más allá de intercambiarse el farolillo rojo. Un histórico que no pisa una tercera categoría desde 1949 y un equipo que estuvo a escasos minutos de pisar la Primera División el pasado mes de junio en una temporada histórica que ha dado paso a otra dramática en Anduva, con éxodo temporal a Mendizorroza y un sufrimiento deportivo extremo.

Sin embargo, en las últimas semanas el Real Zaragoza ha revivido y se puede colocar a un punto de salir del descenso y el Mirandés está mejorando de la mano de Antxon Muneta y de los ocho fichajes de invierno. Está en clara línea ascendente y suma tres partidos consecutivos sin perder, pero la montaña que debe escalar para la permanencia todavía es muy elevada, ya que sigue a 9 del Cádiz.

El Mirandés no se rindió y en el mercado de invierno fue el agitador de LaLiga Hypermotion, con ocho incorporaciones y la mayoría de ellas con actual vitola de titular y siendo decisivos. El Real Zaragoza acometió seis y el Huesca sumó siete para quedarse con la medalla de plata en este aspecto.

Todas ellas menos una, la de Malsa, fueron cesiones, como acostumbra el Mirandés. Y seis de ocho, como también es habitual, jóvenes valores que buscan un hueco en el fútbol profesional.

Para el centro de la defensa, el conjunto jabato firmó a Jorge Cabello, del Levante, y a Nikola Maras, del Alavés. Un jugador joven (21 años) y otro más experimentado (30) para dar poso a la que actualmente es la segunda peor defensa de Segunda, con 53 tantos encajados.

Javi Hernández, ex del Huesca, lleva cinco goles desde que firmó cedido y sin ser delantero

Selvi Clua, del Girona, le ha dado músculo y toque al centro del campo y desde que ha llegado ha jugado 12 partidos y todos menos uno como titular. Ali Houary, extremo cedido por el Elche, es uno de los jugadores más verticales y con más peligro del Mirandés y Diego Sia, también extremo, está cogiendo galones en las últimas semanas aunque le costó entrar.

Siren Diao, delantero ex del Granada, es habitual revulsivo, ya que Muneta está confiando en Carlos Fernández, el goleador del equipo, y en Unax del Cura, joven canterano del conjunto jabato. La cara amarga es la de Malsa, que regresó a Anduva tras su gran paso en la temporada 19-20 y que llegó tras estar sin equipo. Sin embargo lo hizo mal físicamente y aún no ha entrado en ninguna convocatoria del Mirandés.

Y el más destacado, sin duda alguna, es Javi Hernández. El mediapunta, que ya dejó la temporada pasada muchos destellos de su conducción, llegada, toque, visión y capacidad goleadora, está encontrando en el Mirandés en esta segunda parte de la temporada el contexto ideal para destaparse como uno de los futbolistas más destacados e interesantes de la categoría de plata.

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Su nivel está siendo superlativo, ha jugado 13 partidos y ya suma cinco goles sin ser un delantero centro. Le endosó dos al Almería en su primer partido con la camiseta rojilla, la semana siguiente marcó contra el Andorra, volvió a sumar en su regreso a El Alcoraz y contra el Albacete anotó un golazo regateando a dos rivales.