Pinilla entrena en un Real Zaragoza sin más bajas que las habituales antes del Mirandés
El canterano está prácticamente recuperado de su gastroenteritis y apunta a jugar el domingo, aunque su estado marcará si puede ser titular o no
El Real Zaragoza llevó a cabo este sábado la única sesión para preparar el partido de este domingo contra el Mirandés en la Ciudad Deportiva y lo hizo con buenas noticias.
Hugo Pinilla, que fue baja de última hora contra el Leganés por una gastroenteritis, entrenó con el resto de sus compañeros y podrá jugar frente al Mirandés. El canterano ya no tiene vómitos ni mala gana y, tras ejercitarse ayer en una suave sesión en el gimnasio, este sábado sí que saltó al césped.
En rueda de prensa, David Navarro fue claro al afirmar que cuenta con él, pero también quiere tener cautela porque una deshidratación puede provocar lesiones musculares: "No solamente es que te encuentres bien, es ver cómo ha tolerado ayer por la tarde o si ha podido cenar porque el cuerpo se puede encontrar deshidratado. Te puedes encontrar bien, aunque un poco débil, pero que llegue el músculo y rompa en cualquier esfuerzo. Esta sesión era para activar su cuerpo y ver un poco cómo está. Creo que mañana puede ser de la partida si todo va normal", valoró el técnico en la sala de prensa antes de la sesión.
El Yamiq o Keidi Bare, que terminaron visiblemente fatigados muscularmente, también entrenaron, lo mismo que Insua y Aguirregabiria, que al principio de la semana trabajaron al margen por reparto de cargas aprovechando que estaban sancionados contra el Leganés. Así, que salvo por las bajas ya conocidas de Francho, Guti, Paul, Tachi y Valery, el resto de jugadores están disponibles para David Navarro.
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