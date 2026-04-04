El Real Zaragoza y el Valencia, en la final del Torneo Cesaraugusta

La XXXVIII Edición del Trofeo Cesaraugusta ya tiene finalistas. El Real Zaragoza, que venció al Athletic club de Bilbao por 3-0 y el Valencia que hizo lo propio ante el Stadium Casablanca (0-2) medirán sus fuerzas en una final que promete ser apasionante y que se disputará este domingo en el Gregorio Usabel a partir de las 12.00 horas. Antes, a las 10.00, Athletic y Las Palmas se jugarán el bronce.

Los dos equipos han exhibido un gran estado de forma tanto físico como técnico y se han mostrado como los dos conjuntos más poderosos del torneo, señala la propia organización. El Real Zaragoza, apoyado en hombres como Berdusán, Casorran o Velilla jugará una final en la que no pudieron estar el año pasado mientras que el Valencia de hombres como Blas o Albelda querrán quitarse la espina del segundo puesto cosechado en la última edición.