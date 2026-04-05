La contracrónica del Real Zaragoza-Mirandés: Un tiro al pie... o 26

Seguramente por las expectativas, por la oportunidad de oro perdida y por el desarrollo del partido el golpe moral sea el más doloroso de lo que lleva de curso el Real Zaragoza. Cuando parece que por fin lo tiene a huevo para asomar la cabeza y sacar la nariz para respirar llega el Mirandés para volver a meterle la cabeza a un equipo aragonés que se pegó un tiro en el pie y al que le quedan ocho jornadas para vivir.

La falta de pegada de la que volvió a adolecer el Real Zaragoza fue desesperante, con oportunidades de todas las maneras posibles. Tuvo su momento de sufrimiento frente al Mirandés, castigado con exceso y severa dureza con dos goles, pero el Real Zaragoza no apretó el gatillo como su rival y se quedó en la tan habitual escopeta de feria. Uno sí y otro no, la clásica película del fútbol.

Si por juego fuese y sin atender a las ocasiones, desde la llegada de David Navarro habría hecho pleno de victorias, pero en este deporte caprichoso y de aciertos y errores el Real Zaragoza volvió a las andadas con su evidente falta de gol y, el resultado, una derrota directa a la línea de flotación blanquilla. Y que duele una barbaridad.

Tiró 26 veces el Zaragoza durante todo el partido, cuatro de ellas a puerta y 14 rechazados por la zaga del Mirandés, con solo una parada de Juan Palomares. 18 en total fueron desde dentro del área. En la tan moderna (y muchas veces ventajista) estadística de los goles esperados, el conjunto aragonés generó para hacer 3,14 tantos. Se quedó en uno, que es lo que vale. Números que son insostenibles.

Cada lanzamiento fallado o rechazado fue un mazazo a las aspiraciones de un equipo que, aunque con menos caudal ofensivo, en Leganés adoleció del mismo problema que le impidió ganar. E incluso en Riazor le ocurrió lo mismo, en el tramo inicial de la segunda mitad, cuando pudo ponerse por delante y acabó perdiendo.

La ocasión de Rober que tapó Juan Gutiérrez, un tiro al aire de Dani Gómez en el punto de penalti, la lentitud de Kodro al pase de la muerte del madrileño, Kodro pegándole mordido a un centro de Saidu, otra del ariete al cuerpo de un defensa, el corte de Tamatit cuando Dani Gómez iba a empujarla, Kodro arriba en la segunda parte justo antes de que le pegase al palo, Dani Gómez contra la zaga en otro rechace, otra más de Kodro cuando se cantaba gol y la última de Tasende, también taponada por la defensa.

La lista es tan larga de leer como desesperante de recordar, porque la falta de colmillo y de mordiente del Real Zaragoza contra el Mirandés llegó a ser enervante. Este Real Zaragoza, muy mejorado con David Navarro, tiene otra cara, pero sigue presentando claras deficiencias en la definición y volvió a mostrar la realidad del equipo menos goleador de la categoría de plata.

Antes el déficit era de generación y anotación, ahora al menos una de las dos se ha corregido y no cabe duda de que ese es el camino correcto, pero cuando el tiempo apremia, con solo ocho jornadas por delante, una ocasión (nunca mejor dicho) así no se puede fallar.

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Quizá pesó en exceso el cansancio, que nubla el juicio cuando las piernas pesan. O quizá, simplemente, no era el día. Tampoco lo fue en área propia, con una endeblez que también parecía olvidada, pero no habrá salvación sin mejora goleadora y el tiempo apremia.