La crónica del Real Zaragoza-Mirandés. Un monumental bofetón al sueño de la salvación

Pasó el colista Mirandés por el Ibercaja Estadio y le soltó un sopapo monumental al sueño de la permanencia del Real Zaragoza, un bofetón inesperado que frena en seco la remontada zaragocista, que hace que todo se vuelva a ver más oscuro cuando el equipo había dado muestras más que de sobra para creer en él. También las dio en forma de intentos ante el conjunto burgalés, pero adoleció de una terrible falta de pegada, con hasta 26 remates, y no supo controlar el descaro y la velocidad del rival, que también tuvo sus ocasiones, señal de que el Zaragoza ni dominó el área rival ni la suya propia.

Fue, en su mayoría, un partido de ida y vuelta en el que el Mirandés estuvo más certero y en el tramo final el colista defendió muy bien ese resultado ante el acoso zaragocista. No mereció perder el Zaragoza, también condenado por sus errores, pero lo hizo y mantiene a cuatro puntos la distancia con la orilla, pero más que el daño numérico es la sensación de que era la hora de ver ya de cerca la salvación, el momento para sentir que la permanencia estaba a un paso físico y anímico. El golpe, el batacazo, es tremendo, por ese parón a todos los niveles con una jornada menos por jugarse, ya solo ocho, con no menos de cuatro victorias, quizá cinco. El margen se reduce y se aprieta más.

Se intuía que el Mirandés, más descansado por la terrible confección del calendario y con mucha frescura y descaro en sus filas pese a ser colista, iba a ser un enemigo complicado. Sin embargo, era difícil prever semejante batacazo, la segunda derrota con Navarro, en las dos remontando el rival (Deportivo), y la primera en casa. Un golpe con mayúsculas. Con tres cambios, pocos, en el once tras jugar el jueves y tener mucho menos descanso que el rival salió David Navarro, que apostó por volver al 4-4-2, con el regreso de Kodro, con Aguirregabiria de retorno y Pinilla en el once sin apenas tiempo de superar su proceso vírico y sin Cuenca, de gran partido en Butarque ante un Mirandés valiente en su apuesta, con dos puntas y que no tardó en mostrar su desparpajo, con ocasiones de Juan Gutiérrez y Tamarit.

Sin embargo, el Zaragoza se serenó y empezó a generar peligro por la banda de Aguirregabiria y Rober. El extremo, activo y decisiv., tuvo la primera y Dani Gómez la segunda con el lateral vasco como perfecto cartero antes de que el tercer gran pase de Martín Aguirregabiria generase un claro e inocente penalti de Medrano a Rober que Dani Gómez transformó a los 22 minutos.

El gol, un Ibercaja con la mejor entrada del curso y las dudas atrás del Mirandés depararon tres ocasiones muy claras que Kodro, dos de ellas con perfecto pase de un Rober cada vez más presente. Sin embargo, el Mirandés, atrevido y repleto de ganas, con muchos jugadores por delante del balón, no estaba dispuesto a regalar la victoria. Andrada le sacó un gran remate a El Jebari aunque Tamarit le quitó un balón de gol que Rober le había regalado a Dani Gómez.

El partido era de ida y vuelta y el bajón zaragocista en el tramo final lo volcó hacia el área de Andrada, para que una sucesión de errores en el despeje, impropia de un equipo que se juega la vida, y un remate al larguero terminara con un fallo de Larios y que el centro de Bauzá diera en El Yamiq y Unax del Cura lo convirtiera en gol en el 42 para nivelar el pleito. Un fallo de un nervioso Saidu pudo propiciar el segundo, pero Carlos Fernández se llenó de balón y aún tuvo una última Javi Hernández, con un doble recorte y un disparo flojo. Navarro deshizo el error de su apuesta relevando a un mermado Pinilla y poniendo sobre el campo a Cuenca y con Mawuli por Saidu el Zaragoza saltó con la misma intención. Kodro, que las tuvo de todos los colores y falló todas, mandó una palo y otra alta. Javi Hernández iba ganando protagonismo en el choque. Un buen pase de Medrano lo convirtió en asistencia a Carlos Fernández para que de tacón llegara el 1-2 en el 52.

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El Zaragoza no acusó el golpe, al menos en su fe. Dani Gómez, dos de Rado, otra de Kodro... El equipo, comandado por la zurda de Rober y con Keidi cada vez más presente, sumaba intentos sin suerte y acierto y Navarro apostó por Soberón y Tasende, en este caso para jugar con doble lateral, aunque eso sacrificó a Rober, agotado tras muchos minutos en una semana. El Mirandés, más fresco, empezó a asomar más veces a la contra con Javi Hernández dirigiendo las operaciones y con muchas dudas en la zaga zaragocista. Los últimos minutos se tradujeron en más prisas que acierto, sin Rober sobre el césped, con dos intentos postreros de Mawuli y Tasende antes de que cayera el telón con el inmenso bofetón para un Zaragoza que se quedó corto en el premio en Butarque y que tropezó cuando no debía ante el Mirandés para que los fantasmas se vuelvan a mostrar por encima de las luces. Hay tiempo, pero se agota...