Lalo sigue en directo el triunfo zaragocista en el Cesaraugusta

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, siguió en directo el triunfo siete años después del cadete zaragocista en la XXXVIII edición del Trofeo Cesaraugusta, con la victoria en la final en el Gregorio Usabel ante el Valencia por 0-1, en un encuentro en el que además se realizó un emotivo homenaje a Jorge Casado, el jugador del cadete fallecido el pasado 27 de octubre.

El Zaragoza cadete ha hecho un gran trofeo, logrando doblegar en la competición al Athletic y al Racing de Santander además de al Valencia en la final. Es la sexta victoria zaragocista en ese torneo y ha tenido en el director deportivo al espectador de lujo

Lalo estuvo acompañado por Álex Monserrate, exmiembro de la secretaría técnica del club, que coincidió en la anterior etapa con el director deportivo, entre 2017 y 2020. Monserrate salió de la SAD en enero de 2024 tras el fichaje de su hijo Jano por el Atlético de Madrid y cuando Lalo ya no estaba en la entidad. Monserrate trabaja ahora mismo de ojeador en una agencia de representación y ha tenido la posibilidad de volver al club con el regreso de Lalo.

El director deportivo, que llegó al club a principios de marzo tras la salida de Txema Indias y en su segunda etapa en la SAD, no pierde detalle de las categorías inferiores y le gusta seguir muy de cerca y siempre que puede a los equipos de la cantera.