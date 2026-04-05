La previa del Real Zaragoza-Mirandés: El remo ya siente la orilla

Remar, remar, remar y remar. El Real Zaragoza y su afición le han comprado el discurso finalero a David Navarro porque el técnico le ha dado argumentos de fe a un equipo deambulante rumbo a la Primera RFEF. Y ahora, cinco jornadas después de su llegada y ya con la sexta en curso, el conjunto aragonés quiere gritar a los cuatro vientos que está muy vivo, que se va a salvar y que va a sacar adelante una salvación milagrosa.

El partido ante el Mirandés (21.00 horas) tiene el mismo cariz de vitalidad que el de la temporada pasada, el del cabezazo de Jair que sacó al Real Zaragoza del descenso. Aquel fue un duelo capital, de puro corazón, y el de esta noche ante el conjunto jabato tiene el mismo tinte. En este caso no le permitirá salir del pozo en el que lleva toda la temporada salvo dos partidos, pero sí que, si gana, le pondrá a tiro de piedra de pisar tierra firme y sería la inyección de moral definitiva de un Real Zaragoza mejorado en lo futbolístico y creyente en lo anímico. La orilla tras una travesía en el vasto desierto oceánico y sin rumbo ya vislumbra la orilla con otro capitán en el timón. Pero hay que seguir remando, que está cerca y a la vez muy lejos.

La Segunda es una categoría camaleónica y que obliga a tener un ojo en el campo propio y otro en el ajeno. Y el duelo de ayer en Cádiz insufló mucha vida a un Real Zaragoza que, en caso de victoria, se colocaría a tan solo un punto de salir del hoyo por el nuevo batacazo de equipo amarillo que se erige como la presa más factible de un león herido en el orgullo y de colmillo acerado. Y el Valladolid, tras caer en León, estaría a dos teniendo que ir al Zorrilla.

Pero para ello el Real Zaragoza deberá vencer a un rival mucho más peligroso de lo que la clasificación marca. Un equipo joven, con progresión ascendente, vertical y que lleva tres jornadas seguidas sin conocer la derrota con una victoria ante el Valladolid, un empate en Córdoba igualando un 2-0 en contra y otro punto ante el Albacete escapándose el triunfo en el descuento y de penalti.

Y también deberá sobreponerse a la diferencia de descansos entre uno y otro equipo. David Navarro, con razón, puso el grito en el cielo ya que el Mirandés va a sumar más de 48 horas extra para preparar el duelo en el Ibercaja Estadio mientras que el Real Zaragoza ha contado con solo una sesión más otra de recuperación.

El apartado físico marcará en gran medida la alineación de David Navarro. Aguirregabiria e Insua vuelven tras sanción y regresarán al once, con Radovanovic y El Yamiq jugándose el otro puesto de central. Larios parece inamovible en el lateral zurdo.

En el medio, Mawuli podría jugar junto a Saidu por un Keidi Bare que terminó muy cansado ante el Leganés y en la línea de mediapuntas la principal duda es Hugo Pinilla. No pudo jugar el jueves por una gastroenteritis, pero ayer entrenó con normalidad, ya está recuperado y en función de sus sensaciones y debilidad será titular o no. Rober y Cuenca apuntan al once por su gran estado de forma y arriba podría regresar Kodro bien por Dani Gómez en un esquema de doble punta o para dar descanso al madrileño.

En cuanto al Mirandés, son baja Postigo y Pablo Pérez por lesión y el medio Malsa, que llegó en febrero y todavía no está físicamente a tono. Tampoco estará el exzaragocista Alberto Marí, lesionado para lo que queda de temporada.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, El Yamiq, Insua, Larios, Mawuli, Saidu, Pinilla, Cuenca, Rober y Kodro.

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Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Fer Medrano, Selvi Clua, El Jebari, Ali Houary, Javi Hernández y Carlos Fernández.