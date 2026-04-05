Así queda el Real Zaragoza en la clasificación de Segunda tras la derrota ante el Mirandés

Pesadillas tendrá esta noche el Real Zaragoza después de una derrota ante el Mirandés (1-2) en el Ibercaja Estadio que significa un duro varapalo para sus opciones de salvación. Los de David Navarro se quedan sin mejorar su puesto en la tabla ni acercarse a los puestos de permanencia y acaban la jornada 34º de Segunda División en la posición 19ª de la tabla con 34 puntos, a cuatro de la salvación.

Una victoria de los blanquillos lo hubiera cambiado todo porque hubiera colocado al conjunto aragonés con 37 puntos a solo uno del Cádiz y hubiera metido en el lío a equipo como el Leganés o el Valladolid. Sin embargo, el Real Zaragoza tropezó de lo lindo ante el que era el colista y ve como sus aspiraciones se ven frenadas tras su buena racha.

No obstante, quedan todavía ocho partidos (24 puntos en juego) y todavía los de Navarro no han dicho su última palabra. Eso sí, el tiempo se va acabando. El próximo encuentro del Zaragoza será el próximo sábado, cuando visitará al Córdoba.