El análisis del Real Zaragoza: David Navarro asume la necesidad de no vivir tan expuesto

Dejó una reflexión en su comparecencia tras el duelo del domingo David Navarro hablando de la mayor exposición de su equipo a las llegadas del rival, un aspecto en el que el partido del Real Zaragoza ante el Mirandés fue paradigmático, ya que el enemigo, colista y en el Ibercaja Estadio, igualó los remates que el Deportivo le hizo en Riazor al equipo zaragocista. Son dos choques donde además los de Navarro dieron primero y acabaron cayendo en las dos derrotas hasta ahora en esta etapa, donde suma 10 puntos de 18.

«Es la misma sensación que en Coruña y Leganés. Es la tercera vez y tenemos que darle una vuelta. Igual no podemos jugar tan expuestos. Igual sin ser tan dominadores las ocasiones son más claras porque llegas con más espacio y menos defensas. Hay que darle una vuelta porque el planteamiento no es para jugar bien, sino para ganar los partidos», explicó David Navarro. Habló sin decirlo de los tres choques donde el Zaragoza, que ha mejorado su producción ofensiva pero que en ningún caso es un bloque efectivo y contundente, encajó goles: dos le marcó el Deportivo, uno el Leganés y los dos del Mirandés, ya que ante Cádiz, Almería y Racing Andrada dejó su portería inmaculado y en los tres se firmó la victoria.

Los fríos números dicen que el duelo en Butarque, sobre todo en la primera parte, ya que después el pleito se niveló y tras el descanso el Lega tuvo un cuarto de hora donde disfrutó de buenas ocasiones, no reflejó tanta exposición del equipo zaragocista, salvo en ese tramo mencionado, con varias paradas de Andrada, sobre todo una a bocajarro ante Álex Millán. Frente al Leganés el rival remató en ocho ocasiones, cinco de ellas a portería, pero en la mayoría del partido el Zaragoza se sintió cómodo en un 4-2-3-1 que Navarro retocó para la visita del Mirandés cambiando a un 4-4-2 y volviendo a reunir a Kodro con Dani Gómez, sentando a un lanzado Cuenca, que venía de una exhibición, desplazando a Rober a la banda y volviendo a reubicar a Pinilla, tras su gastroenteritis, en la otra.

Ante el Mirandés Navarro sacrificó gobierno del partido y capacidad de dominio en la medular y en los pasillos interiores por más llegadas, pero expuso más al equipo y el rival remató hasta 15 veces, llevando el duelo a un intercambio de golpes que no le benefició y que permitió la remontada de un enemigo más fresco y con el desparpajo necesario. En el tanto del empate tras la diana de Dani Gómez de penalti el Zaragoza se perdió en despejes fallidos para que el balón le llegara a Unax y en el 1-2 Medrano buscó con comodidad el pase interior y Javi Hernández le ganó la espalda a los centrales para asistir a Carlos Fernández.

Noticias relacionadas

Ya en Riazor, donde también marcó primero Dani Gómez, el Zaragoza recibió esa cifra de 15 intentos del rival, se dispuso en un 4-4-2 y con dos goles que fueron claras concesiones: de Andrada en el remate de Stoichkov y otra de Insua y de un mal repliegue en el de Mulattieri. Contra el Racing, el técnico cambió el dibujo y renunció un ariete y el Zaragoza dejó al mejor ataque de la Liga a cero y con solo siete intentos. En Butarque mantuvo la apuesta y el gol rival solo llegó por un regalo de Larios a Óscar Plano para alterar de nuevo el guion el domingo y contemplar un necesario retoque para frenar tanta exposición.