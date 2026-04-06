Un cedido por el Real Zaragoza logra el ascenso a Primera RFEF con cuatro jornadas de margen

El Real Unión de Irún ha vuelto a Primera RFEF un año después de descender y lo ha hecho por la puerta grande, goleando 3-0 al Náxara y con cuatro jornadas todavía de margen en un ascenso que estaba cantado desde hacía muchas semanas. Solo faltaba el cuándo.

Y un jugador cedido por el Real Zaragoza ha sido uno de los grandes protagonistas de ese ascenso de un histórico del fútbol español: Hugo Carrillo.

El central llegó al club aragonés procedente del Xerez en el mercado de invierno del pasado año y tuvo participación con el Deportivo Aragón y entró en varias convocatorias del tramo final del pasado curso, pero tuvo que ser cedido por su edad este verano. La normativa impide que un jugador que no sea sub-23 pueda jugar en un filial y en el primer equipo, por lo que si hubiera disputado minutos en Segunda con el Real Zaragoza ya tendría que quedarse en la categoría de plata. Así que el club decidió cederle a un equipo con aspiraciones de ascenso para que siguiera forjándose en una circunstancia algo extraña ya que el Deportivo Aragón está en el mismo grupo.

Ha sido fundamental en el ascenso del Real Unión y ha disputado 25 de los 30 encuentros de su equipo y dos de los que se perdió fueron por sanciones, por lo que ha sido un baluarte defensivo en el segundo conjunto menos goleado del grupo 2, el mismo del filial blanquillo, Utebo, Ebro y Ejea.

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Al Real Zaragoza se le plantea ahora la duda de qué hacer con Carrillo, un futbolista que, en palabras de Álvaro Orúe, coordinador de la cantera del Xerez DFC, a este diario, "es un cañón y un jugador de Primera División", si bien seguramente la decisión la marcará el descenso o permanencia en Segunda.