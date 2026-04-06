David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Podemos hacer más para evitar esos goles, estamos jugando finales"

Para David Navarro lo que condenó al Real Zaragoza este domingo a la derrota ante el Mirandés fue lo mismo que lo llevó a perder ante el Deportivo de la Coruña y a dejarse puntos ante el Leganés: la solidez defensiva. «Podemos hacer más cosas para evitar esos goles, estamos jugando finales. Si estuviéramos a principio de temporada, no pasaría nada, pero ahora no podemos cometer esos errores. Si hay que echarla fuera con la uña, se echa», sentenció.

El técnico del conjunto blanquillo también valoró la falta de efectividad del equipo en el Ibercaja Estadio. «Generar ocasiones y no marcar es la situación más difícil del fútbol». Esa falta de acierto provocó que el equipo mantuviera una ventaja mínima cuando más estaba apretando. «En una jugada sin aparente peligro nos hemos ido con empate al descanso», añadió.

Tras la reanudación, el Real Zaragoza intentó ir a por los tres puntos con más fe que cabeza. «En la segunda nos hemos desprotegido buscando acumular gente en el área para tener opciones de remate. Eso ha generado que nos hicieran peligro, sobre todo cuando caía el balón en los pies de Javi Hernández», analizó el míster.

David Navarro y Néstor Pérez en el banquillo del Ibercaja Estadio durante el partido ante el Mirandés. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero lo que más irritó del choque a David Navarro fue la diferencia de descanso entre uno y otro equipo. «No has podido preparar el partido ni hacer un entrenamiento. No voy a utilizar la palabra adulterar porque eso significa voluntario, y creo que es algo involuntario, pero afecta. El margen para recuperar ha sido mucho menor». Así, único que le preocupa al entrenador es que se repita una situación similar. «Esperar que no vuelva a suceder para nosotros ni para ningún equipo, porque también se pone en riesgo la salud de los futbolistas», aseguró.

No has podido preparar el partido ni hacer un entrenamiento. No voy a utilizar la palabra adulterar porque eso significa voluntario, y creo que es algo involuntario David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

Tampoco quiso desmerecer al rival, aunque considera que se trata de un factor diferencial que desequilibra por completo la balanza: «No quiero quitarle mérito al Mirandés, son un gran equipo, pero decir que el partido no está condicionado por el calendario es como decir que la luna es verde».

David Navarro, antes del inicio del partido ante el Mirandés en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, el técnico preparó el partido pensando en el reparto de cargas. «El 4-4-2, con salida de ellos de tres, sabíamos que nos iba a generar alguna complicación, pero jugando con dos puntas repartíamos esfuerzos». Además, el conjunto blanquillo trataba de atar rápido el duelo, aunque eso terminó perjudicándole. «Queríamos ponernos por delante y cerrar el partido lo antes posible, y no lo hemos hecho».

Sobre la faceta defensiva, añadió que en la situación actual del Zaragoza, deben esforzarse en ponérselo más difícil al resto de equipos. «Si el rival quiere hacer goles, tiene que ser por mérito suyo y no por demérito nuestro». Aun así, el mensaje sigue siendo de confianza plena. «Estamos muy enteros y con ganas de resarcirnos de esta derrota e ir al partido del sábado con ambición», afirmó.

Por último, puso en valor una vez más el papel de la afición para seguir peleando por la permanencia en Segunda División: «Sin ella no hay nada que hacer. Agradecerle y decirle que no sienta que se ha acabado. Estamos muy vivos y vamos a pelear hasta el final».