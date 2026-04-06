El día que Carles Puyol casi fichó por el Real Zaragoza: el Barcelona se adelantó antes de hacer las pruebas

En las filas del Real Zaragoza han militado numerosas leyendas del fútbol mundial: David Villa, Diego Milito, Cafú, Frank Rijkaard... durante más o menos tiempo, pero ya han pasado a formar parte de su historia. En un mercado tan volátil y lleno de rumores, como lo es el de este deporte rey, han existido muchos 'Qué hubiera pasado si...' y uno de ellos es este, un casi fichaje del defensa central Carles Puyol, cuando apenas iniciaba su trayectoria futbolística en las categorías juveniles del fútbol catalán, donde ha forjado un legado muy difícil de igualar.

Es idílico el pensar que aquel jugador que en el año 2010 dio el pase a la final del Mundial de Sudáfrica a la Selección Española con aquel cabezazo frente a Alemania pudo haber vestido de blanquillo. Según la prestigiosa revista de deportes 'Kodro Magazine', fue Jordi Mauri, pasado entrenador del CF Pobla de Segur -donde militó junto a su hermano y su mejor amigo-, quien por tener contactos en el Real Zaragoza casi deja escapar a uno de los defensas más respetados de los últimos tiempos a nivel internacional.

Según este medio, Puyol destacaba en muchos aspectos físicos, algo que le llevo a tener agenciadas unas pruebas con el filial de la capital aragonesa, sin embargo, unos días y varios entrenamientos en La Masia blaugrana encarrilaron su destino hacia la ciudad condal, donde viviría la época dorada de toda la historia culé y formaría parte de la mejor Selección Española con la consecución de dos Eurocopas y el único Mundial ganado hasta la fecha por La Roja.

Carles Puyol en un partido con la Selección Española frente a Finlandia / KIRSTI TALSI

Llegó al Juvenil C del FC Barcelona en la temporada 96/97 y tres años después dio el salto al primer equipo, debutando en liga contra el Valladolid.A partir de ahí, su historia se escribió en letras de oro… y, curiosamente, también dejó varios capítulos frente a aquel club que pudo haber sido su casa.

Un historial dominante contra el león

Entre esos duelos destacan algunos especialmente significativos. Su primera aparición en La Romareda fue en el año 2000, en un empate a cero de la jornada 20 de liga, donde además vio tarjeta amarilla. Mientras que en campañas posteriores, como la 2009/10 o la 2011/12, el Barça de Puyol —ya como capitán— impuso su ley con goleadas contundentes. También hubo cruces coperos en los que el Zaragoza demostró su tradicional carácter competitivo en el torneo del KO.

Carles Puyol y Carlos Aranda en una disputa de balón durante un partido de liga / JAIME GALINDO

Además, en esa misma temporada 2011/12 Puyol demostró su poder ofensivo frente al Zaragoza marcando dos goles en duelos ligueros. El primero llegó en el Camp Nou en la contundente victoria por 4‑0, cuando abrió el camino con un cabezazo que rompió el empate y reforzó la confianza del equipo culé. Semanas después, en La Romareda, volvió a ver puerta en la victoria por 4‑1, donde su tanto en la primera parte contribuyó a un triunfo sólido a domicilio ante un rival histórico y competitivo. Estos goles no solo reflejaron su autoridad en defensa, sino también su capacidad para aparecer en momentos decisivos en el ataque cuando más lo necesitaba su equipo.

El giro que nunca fue

Así, el destino quiso que Carles Puyol no defendiera nunca el escudo del Real Zaragoza, sino que se convirtiera en uno de sus rivales más respetados. Dieciocho partidos después, queda la sensación de que la historia del fútbol español pudo haber cambiado con una simple decisión en su juventud.

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Porque, quién sabe… quizás en otra realidad, aquel cabezazo en 2010, aquellas noches europeas o aquellos clásicos no habrían tenido como protagonista al eterno capitán blaugrana, sino a un Puyol vestido de blanquillo. Y entonces, tal vez, la historia del Zaragoza —y del propio fútbol— se habría escrito de una manera muy distinta.