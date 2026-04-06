Ya hay horario para el decisivo derbi aragonés entre el Huesca y el Real Zaragoza en El Alcoraz
El duelo de la 37ª jornada se antoja decisivo para las aspiraciones de permanencia de ambos conjuntos
Ya se conoce la fecha del decisivo derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza, que tendrá a buen seguro tintes dramáticos ya que ambos clubs están en descenso y podrían tener mucha vida tras el encuentro o quedarse virtualmente en Primera RFEF.
El derbi, correspondiente a la 37ª jornada de Segunda, se disputará en El Alcoraz el domingo 26 de abril a las 18.30 horas y será retransmitido a través de LaLiga Hypermotion TV. Tras este duelo, solamente quedarán cinco jornadas.
En cuanto al resto de encuentros de rivales directos, hay un partido decisivo entre el Real Valladolid y la Real Sociedad B el sábado 25 a las 16.15, otro choque por todo lo bajo (ahora mismo) entre Mirandés y Cultural Leonesa en Anduva (domingo, 16.15), el Leganés juega en casa con el Andorra a la misma hora que el Huesca-Real Zaragoza y, para el lunes a las 20.30 y en abierto el Cádiz recibe a la UD Las Palmas en el partido que será televisado en abierto.
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