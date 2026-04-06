Ya hay horario para el decisivo derbi aragonés entre el Huesca y el Real Zaragoza en El Alcoraz

Ya se conoce la fecha del decisivo derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza, que tendrá a buen seguro tintes dramáticos ya que ambos clubs están en descenso y podrían tener mucha vida tras el encuentro o quedarse virtualmente en Primera RFEF.

El derbi, correspondiente a la 37ª jornada de Segunda, se disputará en El Alcoraz el domingo 26 de abril a las 18.30 horas y será retransmitido a través de LaLiga Hypermotion TV. Tras este duelo, solamente quedarán cinco jornadas.

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En cuanto al resto de encuentros de rivales directos, hay un partido decisivo entre el Real Valladolid y la Real Sociedad B el sábado 25 a las 16.15, otro choque por todo lo bajo (ahora mismo) entre Mirandés y Cultural Leonesa en Anduva (domingo, 16.15), el Leganés juega en casa con el Andorra a la misma hora que el Huesca-Real Zaragoza y, para el lunes a las 20.30 y en abierto el Cádiz recibe a la UD Las Palmas en el partido que será televisado en abierto.