Insua vuelve a la enfermería en una sesión compensatoria tras caer ante el Mirandés

El Real Zaragoza se ha ejercitado este lunes tras la derrota ante el Mirandés y lo ha hecho en una sesión compensatoria en la que los titulares en el choque del domingo, además de Marcos Cuenca, que jugó toda la segunda mitad, han trabajado en el gimnasio, mientras que el resto del equipo, a excepción de los lesionados, lo ha hecho sobre el césped con una amplia representación del Deportivo Aragón, con hasta 10 jugadores para que se haya realizado un pequeño partidillo tras la sesión preparatoria.

Entre los lesionados siguen Guti, Tachi, Paul y Valery y Francho y a ellos se añade ahora Insua, que no jugó ante el Mirandés, aunque estuvo en la citación y en el banquillo, por unas molestias en el talón que ahora quedan pendientes de evolución. El central gallego fue titular, a gran nivel ante el Almería, pero cumplió partido de sanción en Butarque ante el Leganés por acumulación de amonestaciones y Navarro decidió alinear de nuevo a Radovanovic y El Yamiq este domingo tras el buen partido de ambos ante el cuadro pepinero.

Pomares, con permiso

En principio, se confía en que Insua pueda estar disponible ante el Córdoba el sábado, donde no se espera recuperar a ninguno de los otros lesionados.

Pomares, que no está teniendo minutos tras superar sus molestias de cadera que le dejaron fuera dos meses, no ha estado con permiso del club por un asunto personal. La plantilla, tras este entrenamiento en la Ciudad Deportiva, guardará descanso hasta el miercoles.

Francho y el Ceuta

Francho, que se vio obligado a parar el martes pasado por sus molestias en el menisco externo de la rodilla derecha, que tiene roto desde finales de noviembre, sigue con su tratamiento conservador y el plan pasar por que se pierda los duelos ante el Leganés, el Mirandés y el de este sábado en el Nuevo Arcángel para que esté disponible ante el Ceuta, aunque todo dependerá de la evolución del dolor, pero la idea del capitán es estar apto en ese choque en el Ibercaja Estadio.

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Del filial, en una sesión con la presencia habitual del director deportivo, Lalo Arantegui, han estado Izan, David García, Sabater, Eloy, Monzón, Lucas Terrer, Aimar, Vadillo, Tobajas y Dani González.