Las razones por las que el Real Zaragoza todavía puede obrar el milagro de la salvación

La etapa de David Navarro en el Real Zaragoza estaba siendo como un cuento de hadas con un argumento prácticamente perfecto. Además de la evidente mejoría en el nivel de juego, el balance numérico definía por sí solo la situación: tres victorias, algunas contra equipos de la más alta burguesía de la categoría, un empate y una derrota inmerecida, diez puntos de quince posibles que habían revivido a un equipo que estaba casi grogui, tirado en la lona, cuando el técnico aragonés lo recogió.

Así es cómo había llegado el Real Zaragoza al partido frente al Mirandés, sabiendo además que el Cádiz, el Valladolid y el Leganés habían perdido sus encuentros y que la oportunidad era pintiparada. Con otro triunfo en el Ibercaja Estadio, la distancia con la zona de la permanencia se estrechaba a solo un punto con 24 todavía por disputarse.

Sucedió lo que nadie deseaba en el peor de los momentos: Navarro cosechó su segunda derrota y la resurrección blanquilla sufrió un inesperado y frustrante parón. La jornada podría haber sido ideal y terminó torcida, absolutamente imperfecta. Hasta la salvación continúa habiendo cuatro puntos, que no hay que olvidar que son cuatro menos que hace seis jornadas.

Semejante jarro de agua fría congeló de nuevo el tiempo. Pareció como si regresara el pasado y se alejara el futuro. Ocurrió, ya no hay vuelta atrás. De hoy en adelante, el entrenador y sus futbolistas tendrán que regresar por donde andaban, templar sus ánimos y volver a la carga. Tras el bofetón, lo primero que tiene que hacer el Real Zaragoza es entender por qué sucedió y cuáles fueron las razones. Con un solo objetivo: trabajar en las soluciones para una recta final de la temporada en las que las posibilidades de salvación continúan siendo reales y tangibles.

Unos aficionados del Real Zaragoza despliegan sus bufandas para alentar al equipo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El equipo cayó con el Mirandés porque extravió sus dos principales atributos de la era de David Navarro: la seguridad defensiva y el acierto en el área rival. Estuvo demasiado expuesto, con mucho espacio entre las líneas. Todo lo que había ganado siendo compacto lo perdió sin esa solidez. Hay un factor que tener en cuenta: el equipo venía de jugar un partido hacía dos días y medio. Arriba, la clarividencia de otras tardes se fundió a negro. Mal día de Kodro. Hubo muchas llegadas, hasta 20 tiros, seis a portería, pero faltó puntería, como ya sucedió en Leganés, donde el punto no fue bueno porque el Zaragoza jugó a un nivel suficiente para sumar los tres.

Sobre esos dos pilares, la seguridad colectiva (el equipo había hecho muy pocas concesiones atrás) y la efectividad en el remate, David Navarro había recuperado a sus jugadores haciendo soñar a toda la ciudad con el milagro de la permanencia. Ese sueño sigue siendo posible porque a pesar de la derrota de este domingo la plantilla ha subido claramente su nivel colectivo y tiene varios argumentos individuales importantes.

El 1-2 contra el Mirandés fue un golpe duro, pero no es definitivo. El Real Zaragoza ha de mantener la calma, controlar las emociones negativas, enfriar la cabeza y volver por sus mejores fueros el sábado en Córdoba. Reenfocar el discurso, la permanencia está en el campo, y no desenfocar la mirada fuera del césped. Hay rivales alcanzables. Navarro ha de saber por qué perdió y cómo puede volver a ganar. Lo ha hecho ya, ha transitado por ese camino. El tiempo se estrechó un poco más, pero aún no está agotado. La carrera de fondo termina a finales de mayo, no ahora. Y, ahora, el Real Zaragoza sigue muy vivo.