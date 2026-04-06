El Real Zaragoza abre la venta de entradas para Córdoba para el público general

El Real Zaragoza ha puesto este lunes a la venta las entradas para el partido en Córdoba para el público general. El club aragonés dispone de un cupo de 350 en grada visitante a un precio de 20 euros.

El club abrió el proceso, como es habitual, para los zaragocistas socios y abonados y, al no agotarse, se han puesto a la venta para el público general, para cualquier persona que quiera acudir al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

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Todo aquel que desee ir a Córdoba deberá adquirirlas de forma presencial en las oficinas del club, junto al estadio de La Romareda, hasta el miércoles a las 19.00 horas. Cada persona puede adquirir hasta cuatro localidades y será necesario presentar el DNI (original o copia) de cada una de las personas que acudan ya que las entradas son nominativas.