El Real Zaragoza se queda ciego ante el gol, más remates que nunca

El Real Zaragoza realizó más remates ante el Mirandés que en ninguna de las 33 joirnadas anteriores de este campeonato, hasta 26 intentos sobre la portería de Juanpa para transformar solo uno, el que firmó de penalti Dani Gómez al convertir en el 22 una pena máxima cometida sobre Rober González por Fer Medrano. El equipo zaragocista venía además de otra cita con mucha exuberancia ofensiva, ante el Leganés, con 22 intentos, lo que ya elevó el listón de remates en un partido por parte blanquilla, ya que igualó la marca establecida ante el Sporting de Gijón en El Molinón y en el debut de Rubén Sellés, con los mismos 22 remates, pero ante un enemigo que jugó entonces con 10 toda la segunda mitad por la roja a Dubasin.

En la visita del entonces colista este domingo, de esos 26 remates que realizó el conjunto zaragocista solo cuatro fueron a puerta y además Kenan Kodro estrelló otro en el palo de la portería del cuadro burgalés. Hasta 14 de esos intentos fueron bloqueados por los defensas del equipo rival, donde tanto Jorge Cabello como Juan Gutiérrez, la pareja de centrales del rival, firmaron una buena actuación, lo mismo que el meta Juanpa, probablemente uno de los más destacados del encuentro, que no pudo repeler el penalti de Dani Gómez, centrado y engañando al meta, pero sí detuvo las tentativas de Mawuli, Kenan Kodro y Radovanovic.

El precedente de Butarque

Mientras, ante el Leganés, el Zaragoza se quedó en 22 intentos, ocho de ellos a puerta y haciendo que Juan Soriano fuera entonces sin duda alguna el héroe del equipo pepinero, con hasta seis paradas, varias de ellas de mucho mérito.

El Zaragoza se adelantó pronto en el duelo ante el conjunto jabato, a los 22 minutos, pero no supo conservar su renta, lo que ya le pasó ante el Deportivo en Riazor, es decir en dos de los seis partidos con David Navarro en el banquillo el rival ha remontado el gol inicial blanquillo. En ellos, la capacidad ofensiva del Zaragoza ha ido en aumento, pero no de la mano de los buenos resultados. Contra el Cádiz, en el estreno del entrenador zaragozano solo necesitó 10 intentos, tres de ellos entre palos, para ganar con el gol de Kenan Kodro, y los mismos remates hizo una semana después en la victoria en casa ante el Almería, con los tantos anotados por Rober y Dani Gómez.

Mientras, diez remates, con cuatro a puerta, los mismos que ante el cuadro almeriense firmó el equipo de David Navarro contra el Deportivo en Riazor, donde cayó de forma injusta, y hasta 14 contra el Racing, donde se impuso con dianas de Sangalli en propia puerta y Dani Gómez, siete de esos intentos ante los cántabros fueron a puerta, donde el récord del curso de remates entre los tres palos fue en casa ante el Leganés, con hasta 11 y ocho selló en El Sardinero contra el Racing y en Butarque el jueves pasado.

En esa cita ante el Leganés y en el duelo contra el Mirandés, donde el Zaragoza, que ha visto puerta en los seis partidos con David Navarro, con ocho dianas en total, ha firmado 48 remates solo ha podido sumar un empate en Butarque y la derrota en el Ibercaja ante el Mirandés.

Escasa producción

El Real Zaragoza no ha destacado en ningún momento de la temporada por su capacidad para llegar a la portería rival. Con Gabi, el duelo más prolífico fue el estreno ligero ante el Sanse, con 18 remates, aunque con el entrenador madrileño la producción ofensiva fue claramente a menos en esas 9 citas que estuvo en el banquillo, donde la única victoria llegó en Vitoria ante el Mirandés. El único partido con Larraz, en casa ante la Cultural, estuvo marcado por las expulsiones de Juan Sebastián y Paul, ya que el Zaragoza jugó con nueve todo el segundo acto y solo selló nueve remates.

Sellés arrancó su etapa poniendo el listón de llegadas muy alto en Gijón, con esos 22 intentos que eran el récord hasta que llegó la cita del jueves pasado en Butarque y combinó en los inicios partidos muy ramplones en esa faceta, como por ejemplo ante el Huesca, con solo seis remates, o el Eibar, con tres, el registro más bajo de todo el curso y curiosamente ambos duelos se ganaron (en Ipurua fueron dos entre palos y ambos acabaron en gol), con algun otro oasis de pólvora mojada como el mostrado ante el Leganés, con 20 disparos y tres dianas, aunque también con el enemigo con 10, entonces desde la media hora de duelo.

El bajón con Sellés

En el final de la etapa de Sellés hubo un claro bajón futbolístico, con varios choques con muy pocos intentos, seis en la visita al Andorra, donde se perdió el partido, siete en el choque en Albacete, también con derrota, y seis cuando el Castellón pasó por el Ibercaja Estadio para que ninguno de ellos fuera a puerta, algo que supuso que se igualara un registro negativo vigente en los encuentros en casa desde la 21-22, del choque inaugural de esa temporada ante el Ibiza.

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En el cómputo general de remates en lo que va de Liga el Zaragoza es decimosexto con 288 (es el menos goleador de la categoría con la Cultural, ambos con 31 tantos), aunque en esos rankings tiene mucho que ver el gris rendimiento ofensivo en la mayor parte de un curso en el que ahora está exhibiendo más llegadas que nunca, pero también es donde más ceguera está mostrando.