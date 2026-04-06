El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober vuelve a mostrarse

El Real Zaragoza tuvo su más destacada zona ofensiva en la banda derecha que explotaron Aguirregabiria y sobre todo Rober González, a cuya zurda sigue agarrada la mejor versión del equipo, que siempre mejora cuando el balón pasa por sus pies. El lateral vasco y Keidi Bare fueron los otros destacados de un Zaragoza donde la falta de eficacia de Kodro y el flojo partido de Pinilla, recién salido de su enfermedad, y Saidu relevados ambos al descanso, supusieron la cruz.

Andrada | 4 |

Irregular. Hizo dos buenas paradas, pero generó dudas en salidas y varias acciones.

Aguirregabiria | 7 |

Asistente. Se hinchó a dar pases de calidad y peligro. Bajó tras el descanso.

El Yamiq | 4 |

Acelerado. Falló en el primer gol y estuvo impreciso y nervioso, muy expuesto.

Radovanovic | 5 |

Imprudente. Fue a menos en la concentración, con fallos que pudieron costar caros.

Larios | 5 |

Desigual. Mejor hacia arriba que en defensa, mal en el 1-1 y sufrió en su banda.

Keidi Bare | 7|

Entregado. Su carácter y su fuerza se hicieron notar en el medio. Creció en el partido.

Saidu | 3 |

Relevado. Notó tantos minutos, fallón y precipitado, fue cambiado al descanso.

Rober González | 8 |

Exuberante. De su zurda salió el peligro, con mucho talento, fue un incordio total.

Hugo Pinilla | 4 |

Mermado. Notó en demasía la gastroenteritis y el partido le pasó por encima.

Kenan Kodro | 3 |

Negado. Tuvo cinco ocasiones claras y no acertó ninguna, mal en la eficacia.

Dani Gómez | 5 |

Frenado. Anotó bien el penalti, se dejó ver siempre, pero falló alguna ocasión.

TAMBIÉN JUGARON

Marco Cuenca. Fresco |6|

Mawuli. Intermitente |5|

Soberón. Escaso |5|

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Tasende. Metido |5|