Rober González, jugador del Real Zaragoza: "Hemos hecho cosas increíbles y lo hemos dado todo"

Con cara de tonto se quedaron los jugadores del Real Zaragoza tras la finalización del duelo que acabó en derrota ante el Mirandés. Así lo aseugró Rober González, que aseguró que el equipo aragonés "mereció mucho más" en el duelo del Ibercaja Estadio.

"Hemos hecho cosas increíbles y lo hemos dado todo. "Nos han penalizado pequeños fallos", analizó el futbolista, que fue uno de los más destacados del encuentro. "Hemos tenido nuestras ocasiones, pero no las hemos finalizado correctamente. Ellos las que han tenido han sido claras y han marcado los goles", subrayó.