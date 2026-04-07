Las dos caras del Real Zaragoza en la estrategia: el mejor en defensa y en la cola en ataque

La irregularidad del Real Zaragoza a lo largo de toda la temporada se manifiesta de forma evidente en el uso de la estrategia. El conjunto aragonés es de los mejores de la categoría en el balón parado defensivo y de los peores en el ofensivo, como quedó patente el pasado domingo, cuando la gran cantidad de saques de esquina y faltas laterales botados por los blanquillos no se tradujeron, salvo en contadas ocasiones, en remates a puerta y ocasiones de gol de un Zaragoza estrellado siempre en la muralla del Mirandés.

En este sentido, la falta de especialistas en la ejecución viene lastrando a una escuadra que es la mejor en la defensa de balón parado desde el cambio de técnico pero que extrae muy poco rédito ofensivo de una disciplina que apenas ha aportado media docena de tantos a los blanquillos y la mitad de ellos (3) como consecuencia de lanzamientos desde el punto de penalti, donde el Zaragoza se está mostrando infalible (Dani Gómez ha transformado los dos que ha tirado ante Málaga y Mirandés y Soberón amotó otro en Eibar).

Lo que más llama la atención, sin duda, es la escasa explotación de los saques de esquina por parte de un conjunto aragonés que está entre los nueve que más ejecuta (165 en total a lo largo de las 34 jornadas disputadas) pero que apenas ha sido capaz de transformar uno de ellos en gol. Fue obra de El Yamiq en el debut del marroquí tras su fichaje en el mercado invernal al cabecear de forma magistral un córner botado por Rober en la primera parte. El partido acabó en empate (1-1).

Aquella fue la excepción de una regla que señala al Zaragoza como uno de los peores equipos en el uso de la estrategia ofensiva. Más allá de los seis tantos (el logrado por Paul ante la Real Sociedad B al rematar una falta lateral y el firmado por Toni Moya al transformar de forma magistral una falta directa frente al Leganés), el caso es que el conjunto aragonés lleva toda la campaña entre los que menos remata este tipo de jugadas, con un porcentaje de éxito que apenas alcanza el 20%, es decir, el Zaragoza solo remata uno de cada cinco balones que pone en juego en córners o faltas, lo que le erige en el tercero con mayor déficit en esta faceta.

En todo caso, la llegada de David Navarro ha mitigado algo esa carencia aunque no demasiado, En los seis partidos dirigidos por el cuerpo técnico que sucedió al liderado por Rubén Sellés, el Zaragoza es el sexto que menos remata a balón parado en ataque. Sin duda, la ausencia de especialistas en la ejecución emerge como, seguramente, la razón principal de los problemas de explotación en una herramienta cuyos principales ejecutores (Moya, Moyano o Tasende) vienen siendo inquilinos habituales del banquillo. Racing, con Iñigo Vicente como consumado especialista en la ejecución, Depor (Yeremay) o Huesca (con la conexión entre Sielva y Pulido como principal referencia) figuran entre los mejores ataques a balón parado en una categoría que subraya la relevancia de especialistas.

Todo ese mal uso de la estrategia ofensiva que viene llevando a cabo el Zaragoza contrasta con la eficiencia en el trabajo defensivo de un equipo que lleva toda la temporada entre los mejores en esta faceta y que es el mejor de toda la Segunda División desde que Navarro tomó las riendas. Solo el Ceuta mejora los datos globales de un conjunto aragonés que ha evitado el remate del rival en la estrategia en el 79% de las ocasiones (83% el Ceuta), mientras que ese porcentaje se eleva al 87% en los seis partidos dirigidos por David Navarro y Néstor Pérez.