Rober, El Yamiq, Larios y el gran impacto del mercado de invierno en el Real Zaragoza

Cuando Txema Indias y Rubén Sellés fueron despedidos, el Real Zaragoza había vuelto a tocar fondo. El equipo estaba a ocho puntos de la zona de la permanencia, llevaba sin ganar un partido casi dos meses, con un paupérrimo bagaje de 4 puntos de los últimos 21 y dos muy decepcionantes derrotas consecutivas por el fondo y por la forma, en Andorra y ante el Burgos en el Ibercaja Estadio, cuando los síntomas de agotamiento fueron ya extremos.

A la SAD no le quedó más remedio que hacer tabla rasa otra vez con todo: cambió de entrenador, relevó al director deportivo y empezó una reconstrucción con el horizonte en el medio plazo llenando de contenido el área más futbolística del club, la más desatendida durante los últimos años de manera sorprendente. David Navarro se hizo cargo del banquillo y Lalo Arantegui se puso a los mandos del proyecto, rodeándose de talento aragonés.

Desde entonces, el Real Zaragoza ha ganado tres partidos de cinco posibles, en Cádiz y como local frente al Almería, el Racing y el Mirandés. Ha sumado un empate, el de Leganés, y dos derrotas, en Riazor y la dolorosa de verdad, con el Mirandés en el Ibercaja Estadio. En seis encuentros ha hecho ocho goles y ha recibido cuatro, dos de golpe en la última jornada. El traspié de este domingo rebajó el efecto de la resurrección con Navarro al mando, que ha tenido un alcance de cuatro puntos pero podría haber sido de siete.

A pesar del último desengaño, su Real Zaragoza es sensiblemente mejor que el de su predecesor producto de una alineación de decisiones deportivas certeras, una dinámica limpia que a todos hace mejores, una confianza en ratios elevados y una fe interna y externa que aún puede hacer posible lo imposible. Incluso tras el 1-2, el equipo aragonés está en disposición de salvarse a ocho jornadas para el final del campeonato.

Rober González trata de librarse de la oposición de Medrano, jugador del Mirandés. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El principal responsable de que esto sea así es David Navarro. David Navarro y su grupo de trabajo. El entrenador ha sido el hombre que ha sabido encontrar la fórmula para recuperar futbolística y emocionalmente a sus jugadores. Además, fue muy inteligente para reparar las profundas heridas que había en la relación equipo-club-afición. Lo hizo con las palabras exactas y un mensaje fino, con una alta carga sentimental, basado en el conocimiento del lugar y de su idiosincrasia. Los buenos resultados ayudaron a que esas lesiones curaran.

Navarro ha encontrado el rendimiento compatible con una hipotética salvación en su plantilla. El equipo juega de una manera que mantiene abiertas las puertas del cielo de la continuidad en Segunda. En su primera etapa, Rubén Sellés llevó vivo al Real Zaragoza hasta el mercado de invierno con buenas decisiones, unas cuantas, y también con malos hábitos, especialmente el desdén que mostró hacia la figura de Dani Gómez y su empeño por desubicar jugadores en el campo, sacándolos de sus posiciones naturales. A Pinilla lo ignoró.

Txema Indias cerró el mercado de invierno con las contrataciones de Rober González, El Yamiq, Larios, Mawuli, Cumic y Agada. Ese Real Zaragoza, con el aterrizaje de varios nombres de gran altura para la categoría, tenía un vuelo superior, al que Sellés no fue capaz de sacarle ningún jugo. En febrero, con todos ellos ya a sus órdenes, empató dos partidos y perdió otros dos. El fútbol fue malo.

Rober González es un jugador con un talento especial, de nivel extraordinario en Segunda. Su presencia ha sido decisiva para que el Real Zaragoza funcione y gane partidos: aporta magia, un toque de zurda maravilloso, trabajo, conducciones, desborde, control, giros de alto standing, visión, golpeo, llegadas y gol. Todo. Atrás, El Yamiq es capaz de liderar, de jugar con temple, calidad al corte, concentración y posicionamiento. Con ellos dos, el Zaragoza es otra cosa. Como con la aparición Juan Larios, un lateral izquierdo con un centro de gravedad bajo, valiente para romper líneas y cuyo fichaje supuso una clara mejoría en esa zona. Mawuli también ha sumado valor en el medio. Cumic ha estado mucho más disperso. Agada fue la pifia de enero.

El mercado de invierno fue bueno. Antes de ser destituido, Indias consiguió su propósito: que el Real Zaragoza fuera claramente mejor, con dos incorporaciones de alto nivel: Rober y El Yamiq. Sorprendentemente, Sellés no fue capaz de encontrar nada que revertiera en el crecimiento colectivo. David Navarro sí logró hacerlo desde el primer día. Gracias a ello, a pesar de la última derrota, el Real Zaragoza sigue muy vivo.