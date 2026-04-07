El Ibercaja Estadio ya alcanza la leyenda negra para el Real Zaragoza

Ocho derrotas en casa suma ya el Real Zaragoza en 17 partidos de local en el estreno del exilio obligado al Ibercaja Estadio por las obras en La Romareda. Ya ha igualado su peor registro en una Liga completa de Segunda con 22 equipos y 42 jornadas, la que vive desde el descenso en 2013 y la que tuvo dos fugaces apariciones en la 02-03 y en la 08-09.

Son 15 cursos de plata en lo que va de siglo y en este formato de competición y el Zaragoza ya ha alcanzado su techo de derrotas ante su gente. Gabi perdió contra el Andorra y el Córdoba, Larraz lo hizo en su único encuentro ante la Cultural y con Sellés llegaron ante Deportivo, Cádiz, Las Palmas y Burgos para que con Navarro se lograra resurgir en un Ibercaja que vivió ante el Mirandés su mejor entrada del curso.

Suma 17 puntos de 51 posibles ante su gente, es el tercer peor local de a categoría, tras Mirandés y Cultural, y le quedan cuatro citas en casa, por donde deben pasar Ceuta, Granada, Sporting y Málaga

Venía de vencer el Zaragoza a dos gallitos ante su gente, al Almería y el Racing, pero no llegó la tercera consecutiva en casa y sí el octavo traspié. Suma 17 puntos de 51 posibles ante su gente, es el tercer peor local de a categoría, porque solo el Mirandés y la Cultural han sellado una trayectoria ante su afición más negativa, y le quedan cuatro citas en casa, por donde deben pasar Ceuta, Granada, Sporting y Málaga y correr el peligro de aumentar la cuenta actual de derrotas que completan cuatro victorias y cinco empates.

Navarro lanzó el reto tras ganar al Almería de sumar por victorias las seis citas que restaban en ese feudo zaragocista de nuevo espíritu, algo que el Mirandés se encargó de dilapidar. En otras dos campañas en Segunda el equipo, en 21 citas en casa, sumó ocho perdidas. Le pasó en la 23-24, donde entre Fran Escribá, Julio Velázquez y Víctor Fernández dejaron escapar esa cifra en La Romareda, en la que se impusieron Mirandés, Alcorcón, Eibar, Huesca, Cartagena, Amorebieta, Espanyol y Burgos. Fue un curso que acabó con solo 27 puntos de local, el peor registro en todos estos años y que puede batir el Zaragoza en esta temporada, donde con el actual promedio acabaría sumando solo 21 puntos de local. Y bajaría, claro está...

En el lado contrario, las dos campañas con menos derrotas en casa desde el descenso son la 22-23 y la 17-18, ambas con tres. En la 17-18 se sumaron 42 puntos en La Romareda, el récord desde esta etapa iniciada en 2013

La otra temporada con ocho derrotas caseras fue la de la pandemia, la 19-20. Hasta llegar al parón del covid el equipo de Víctor Fernández había perdido solo ante Cádiz, Mirandés y Albacete, pero después y con solo seis citas en casa por jugarse, cayó en cinco de ellas de forma consecutiva (Alcorcón, Almería, Huesca, Rayo y Oviedo).

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En el lado contrario, las dos campañas con menos derrotas en casa desde el descenso son la 22-23 y la 17-18, ambas con tres. En la 17-18 se lograron 42 puntos, el registro más alto desde que el Zaragoza descendió en 2013. ¿El mejor? El de la 08-09 con 50 puntos de local, con 15 triunfos, cinco empates y una derrota.