Kenan Kodro, una noche de pesadilla ante el Mirandés

Hace algo menos de tres meses y en Santander Kenan Kodro vivió la noche soñada para cualquier delantero centro, para un goleador de estirpe como es el bosnio, nacido en San Sebastián y que siguió el ejemplo de su padre Meho. En aquella victoria ante el Racing el 10 de enero embocó en la portería de Ezkieta y en un solo toque los tres disparos que tuvo para firmar un hat trick con todas las de la ley, casi perfecto: tres remates de primera, tres muescas. La cruz, sin embargo, la vivió ante el Mirandés, donde acabó el duelo con hasta ocho tentativas, algunas de ellas muy claras, y ninguna convirtió.

No se le olvidará la noche del domingo fácilmente a Kodro, un tipo del que cualquiera de sus entrenadores y compañeros destacan ante todo y sobre todo su profesionalidad, capacidad de entrega y responsabilidad. Seguro que le rondaban ayer varias de esas jugadas del domingo, como le rondó la ocasión que mandó al limbo ante Las Palmas en el primer partido del año a pase de Cuenca y acto seguido el cuadro canario ejecutó el 1-2. En aquel duelo, el delantero cedido por el Ferencváros anotó un gol. Contra el Mirandés ni eso.

Fue titular en los primeros partidos con David Navarro junto a Dani Gómez en ataque, demostrando su compromiso y llegando en varios de esos choques muy justo físicamente y con riesgo de lesión, sobre todo ante el Almería

Kodro, recién salido de una lesión muscular que le dejó sin presencia en la última etapa con Sellés tras ser fijo, fue titular en los primeros partidos con David Navarro junto a Dani Gómez en ataque, demostrando su compromiso y llegando en varios de esos choques muy justo físicamente y con riesgo de lesión, sobre todo ante el Almería después de regresar al once ante el Cádiz, en el estreno victorioso del nuevo técnico, con gol del bosnio.

El cambio de dibujo

El partido en Riazor supuso un antes y un después para Kodro, relevado al descanso, cuando el Zaragoza tras un mal primer acto pasó a jugar con un solo punta, apuesta que se mantuvo ante el Racing, donde fue suplente por primera vez con Navarro, disputando solo los últimos instantes, y no rotó en Leganés, jugando solo 5 minutos para que volviera al once el domingo ante el Mirandés.

El Zaragoza remató en 26 ocasiones ante el conjunto jabato y ocho de ellas, casi un tercio, llevaron la rúbrica de Kodro, que tuvo su segundo partido completo como zaragocista, ya que solo ante el Sanse en el Ibercaja Estadio disputó todos los minutos como sucedió ante el Mirandés. En la primera mitad, el punta se topó en el minuto 13 con Juan Gutiérrez tras una contra armada por Pinilla y Rober, remató mal en el 28 un centro de Saidu y disparó sobre el defensa un minuto después tras la jugada de Rober y Dani Gómez.

Ya en el segundo acto, mandó en el 46 alto un buen centro de Larios y al palo en el 49 un gran pase interior de Rober donde se perdió en dos controles que le cerraron el espacio. En el 64, su intento le salió centrado tras el pase de Aguirregabiria y finalizó el choque con dos cabezazos, uno a pase de Tasende rechazado por un defensa y otro tras envío de Larios en una noche que le pudo encumbrar como zaragocista y de la que salió con el pesar por las ocasiones falladas.

Ha jugado en 25 partidos de Liga, 17 en el once, con siete tantos (tres al Racing y uno al Almería, al Leganés, a Las Palmas y al Cádiz), y otra diana más en Copa en Mutilva para que Dani Gómez ya le haya superado como máximo artillero en el campeonato por el lado zaragocista

La decisión en Córdoba

Habrá que ver si Navarro mantiene en Córdoba la apuesta por la doble punta o, mucho más probablemente, se decanta por Dani Gómez como única referencia.

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El caso es que Kenan, que llegó el último día de mercado en verano, ha jugado en 25 partidos de Liga, 17 en el once, con siete tantos (tres al Racing y uno al Almería, al Leganés, a Las Palmas y al Cádiz), y otra diana más en Copa en Mutilva para que Dani Gómez ya le haya superado como máximo artillero en el campeonato por el lado zaragocista, puesto que el madrileño acumula ocho con la sellada de penalti ante el Mirandés mientras Kodro se quedó sin ver puerta en la que pudo ser su gran noche. Y no fue.. .