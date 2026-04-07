El Real Zaragoza anuncia la renovación de Terrer hasta 2029

El Real Zaragoza ha hecho oficial este martes la renovación de Lucas Terrer hasta 2029. Como ya avanzó este diario, la ampliación de contrato del canterano era solo cuestión de tiempo ya que era prioritaria para el director deportivo Lalo Arantegui, que nada más llegar renovó a Hugo Pinilla, ya en dinámica de primer equipo a todos los efectos.

"Lucas Terrer [Zaragoza, 07/06/2005] entró en dinámica zaragocista en la temporada 2015/16 como alevín desde el Stadium Casablanca, destacando desde muy pequeño en la medular hasta el punto de ser llamado por la selección española en categorías inferiores como la Sub-17 o la Sub-19. El centrocampista comenzó su andadura en el Deportivo Aragón en 2ªRFEF con el partido a domicilio ante CE Manresa del 12 de marzo de 2023, encuentro en el que Emilio Larraz le dio entrada por Pablo Cortés en el minuto 74 en un empate sin tantos. Desde entonces ha disputado partidos con asiduidad, algunos de ellos con el brazalete de capitán como en este curso 2025/26 mientras alterna concentraciones con el primer equipo", expone el club en el comunicado oficial.

"Casi un año después de su salto al Aragón, el 3 de marzo de 2024 el entrenador Julio Velázquez decidió darle sus primeros minutos con los mayores en un SD Amorebieta versus Real Zaragoza, disputando 13 minutos que darían inicio a sus cuatro partidos con el equipo en la 2023/24, sumando uno más ante el Levante en la 2024/25 y los cinco totales en los que ha participado de la presente temporada, el último de ellos como titular ante el Burgos CF en Ibercaja Estadio el pasado 28 de febrero en la jornada 28, sumando ya 10 apariciones con el escudo del león", amplía la entidad, que, en este sentido, se congratula de que "el Real Zaragoza confirma la continuidad de un jugador referencia de calidad en su cantera para sumar a los objetivos del club".

Esta temporada, Terrer ha participado en cinco partidos con el primer equipo y en uno de ellos formó parte del once inicial. Fue en casa contra el Burgos en la despedida de Rubén Sellés.