El Real Zaragoza ya ha perdido 23 puntos ante rivales directos

Viene siendo un problema para el Real Zaragoza enfrentarse a rivales de su misma talla. Se le dan mejor al equipo aragonés los adversarios de mayor envergadura y objetivos más ambiciosos que la supervivencia, escenario en el que el cuadro blanquillo lleva instalado desde hace más de un lustro. La derrota del pasado domingo ante el Mirandés subraya una tendencia que se mantiene desde que el balón echó a rodar, allá por el mes de agosto, y que advierte de la extrema dificultad y la incesante pérdida de puntos ante rivales directos en la pelea por salvar el pellejo.

Hasta 23 ha dejado escapar ya el Zaragoza frente a este tipo de escuadras si se considera todavía enemigo frontal al Granada, a ocho puntos de los aragoneses pero todavía con el duelo de la segunda vuelta pendiente de disputarse en el Ibercaja Estadio. Desde ese decimocuarto puesto que ocupa el conjunto nazarí hasta el farolillo rojo compartido en puntaje por Cultural, Mirandés y Huesca, la fuga es considerable y, de hecho, en los casos en los que ya se han jugado los dos partidos ante rivales directos, el Zaragoza siempre ha perdido al menos uno, salvo en el caso del Leganés, el único con el que el Zaragoza tiene el average a favor tras ganar en el Ibercaja Estadio (3-2) y empatar el pasado jueves en Butarque (1-1).

A falta de tres citas todavía por celebrarse (en casa frente al Granada y los que han de disputarse en Huesca y Valladolid), el Zaragoza se ha dejado hasta cinco puntos por el camino frente a la Real Sociedad B (1-0 en San Sebastián y 0-0 en la capital aragonesa), otros tantos contra la Cultural (0-5 en casa y 0-0 fuera), tres (de momento) ante el Granada tras el 3-1 de la primera vuelta y los mismos contra el Cádiz (1-2 en el modular y 0-1 en el estreno de David Navarro en el banquillo) y el Mirandés (0-1 en Mendizorroza y el doloroso 1-2 del pasado domingo). Además, la pérdida se completa con los dos puntos extraviados en los duelos frente al Leganés, al que se ganó en casa (3-2) pero sin pasar del empate en Madrid (1-1) y otros dos como consecuencia de las tablas en el encuentro jugado en casa frente al Valladolid (1-1).

La dolorosa cuenta advierte que de los 13 enfrentamientos directos disputados hasta la fecha ante rivales directos, el Zaragoza apenas ha sido capaz de vencer en cuatro y solo dos de ellos (ante Leganés y el 1-0 en el derbi aragonés frente al Huesca) como local, lo que agudiza la relevancia de una pérdida que puede ser capital a final de temporada, cuando los averages particulares están llamados a ser determinantes.

En ese sentido, el Zaragoza solo lo tiene ganado contra el Leganés, del que ahora le separan cinco puntos en la tabla clasificatoria, mientras que está igualado y, por consiguiente, abocado a la diferencia de goles general con Mirandés y Cádiz, en estos momentos el rival más cercano a los aragoneses, situados cuatro puntos por debajo del conjunto dirigido por Sergio González, En cambio, ese average está perdido con Real Sociedad B, que acumula seis puntos más que el Zaragoza, y con la Cultural, que se ha puesto a dos puntos de los aragoneses tras su triunfo, el pasado fin de semana, frente al Valladolid de Escribá, que solo debe afrontar dos duelos ante rivales directos hasta el final de temporada. Uno de ellos, frente al Zaragoza en Pucela el fin de semana del 10 de mayo. Dos semanas antes, lo hará contra una Real Sociedad B venida a menos tras tres derrotas seguidas cuando parecía haber sellado una permanencia que prácticamente tiene ya en el bolsillo el Andorra (46 puntos), al igual que el Córdoba (45) o Albacete (44) a expensas de sumar en torno a cinco puntos más de los 24 que todavía restan por disputarse en las ocho jornadas finales.

Por su parte, el Zaragoza afronta ahora dos encuentros ante rivales de la zona media (Córdoba y Ceuta) antes de medirse de forma consecutiva al Huesca en El Alcoraz, al Granada en el Ibercaja Estadio y al Valladolid en Zorrilla. Para entonces, con solo ya tres jornadas por delante hasta la conclusión del campeonato, el Zaragoza tendrá que hacer frente a su nefasta trayectoria ante rivales directos si quiere mantener sus constantes vitales.