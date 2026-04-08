Álex Alegría, sobre su paso por el Real Zaragoza: "Mi gol contra el Tenerife ha sido el último como profesional"

Jesion Medina, Gabriel Fernández, Haris Vučkić, Pape Gueye o Sabin Merino son algunos de los delanteros que han pasado sin pena ni gloria por el Real Zaragoza durante esta travesía en Segunda División. Estos arietes llegaron al club con el objetivo de ayudar con sus goles, pero la realidad ha sido la contraria. Aparte de estos puntas, la afición zaragocista también guarda en esta lista a Álex Alegría.

El delantero de Plasencia llegó en el mercado de enero de 2021 cedido por el Mallorca. La buena relación de Alegría con Miguel Torrecilla, director deportivo del club en esa etapa, hizo posible el fichaje tras haberlo firmado temporadas atrás para el Real Sporting de Gijón. El Real Zaragoza también estuvo coqueteando con el descenso en la 2020/21. Juan Ignacio Martínez fue el artífice de aquella salvación tras sustituir en el cargo a Iván Martínez que subió al primer equipo tras el cese de Rubén Baraja.

El paso de Álex Alegría por el Real Zaragoza

Miguel Torrecilla fue el encargado de firmar a Álex Alegría en el mercado de invierno. El jugador criado en la cantera del Real Betis ha repasado en una entrevista en Offsiders su carrera como futbolista que le ha llevado a estar jugado actualmente en el CD Badajoz de Tercera Federación. "No estaba teniendo oportunidades en el Mallorca y decidí salir a un equipo de Segunda de los grandes. Era el Real Zaragoza. Mi intención fue intentar repetir lo del Sporting", comenta Alegría.

Álex Alegría, entre dos rivales en un partido de esta temporada en el Badajoz. / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

En su paso por el conjunto asturiano, el delantero tuvo la sensación de ganar un derbi ante el eterno rival: "El Real Sporting llevaba muchos años sin ganar al Real Oviedo en casa. Me acuerdo que jugué yo, marque y ganamos el derbi asturiano". A lo largo de la entrevista, Alegría habla sobre su paso por el Real Zaragoza donde se siente muy agradecido con el trato recibido por JIM.

"Voy al Real Zaragoza donde estaba JIM como entrenador. Su trato conmigo fue muy bueno. Me sentía querido en el tema de trato, pero a nivel futbolístico no estuve a la altura. No fue porque no me dieron la oportunidad. El míster estaba todo el día encima, siempre me intentaba echar una mano. Le fallé en el tema de rendimiento", comenta Alegría sobre su paso por la capital aragonesa.

Zapater felicita a Álex Alegría tras marcar al Tenerife en marzo de 2021. / ÁNGEL DE CASTRO

Un trotamundos del fútbol

Tras su paso por el Real Zaragoza, donde disputó cerca de 900 minutos en 15 partidos, su trayectoria le ha llevado a jugar en Burgos, la liga iraní y el Fuenlabrada. Actualmente, el ariete se encuentra en el CD Badajoz de Tercera Federación donde llegó en la temporada 2023/24. Durante su paso por el conjunto zaragocista, Álex Alegría tan solo marcó un gol. Fue el 6 de marzo de 2021 en la victoria contra el CD Tenerife en La Romareda. Un tanto que sirvió para lograr la permanencia jornadas después.

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El delantero cuenta en el pódcast un dato de lo más curioso. Este gol en La Romareda ha sido la última vez que ha fusilado las redes en el fútbol profesional. Lo relevante es que en su debut como jugador de fútbol profesional anotó ante el mismo portero y el mismo rival. En aquel entonces, Alegría jugaba en el Numancia cuando le marcó un doblete a Dani Hernández.