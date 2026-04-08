Dani Gómez, sobre su ostracismo con Sellés: "Cuando uno no juega siempre está frustrado. Son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter ahí"

La temporada de Dani Gómez ha sido de un vaivén absoluto. De ser titular con Gabi a desaparecer con Rubén Sellés, que hasta llegó a priorizar a Bakis por delante del que hoy es el máximo goleador del Real Zaragoza. Entre la jornada 10 en octubre y la 26 (Cultural Leonesa) no fue titular y solo tuvo minutos en seis duelos y esa situación, reconoció en rueda de prensa este miércoles, la vivió con desánimo: "Cuando uno no juega siempre estrá frustrado y tratando de darle la vuelta. Desde que llegué siempre he intentado hacer lo mejor por el club, por mi equipo y por mis compañeros. A veces un entrenador cuenta más contigo o menos y tendrá sus razones. Lo que depende de mí es al final estar a 100%", valoró.

El madrileño prefirió no echar gasolina al fuego y fue muy elegante a la hora de hablar de la situación que vivió con Rubén Sellés: "Son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter a ahí porque es una persona que ya no está aquí y no procede", explicó. Además, también negó verse "fuera del Real Zaragoza" en el mercado de invierno y también que se le diese alguna explicación sobre su falta de minutos.

Ahora, siendo titular indiscutible con David Navarro, el punta se ve "bien y con ánimo de salvar al club, ayudar a mis compañeros e ir hacia delante". "Cuando un delantero se refuerza con goles la confianza sube", apostilló.

En cuanto a la situación clasificatoria del Real Zaragoza, Dani Gómez quiere "olvidar cuanto antes" la derrota contra el Mirandés y "focalizarse en el Córdoba" ya que "el equipo tiene vida y compitió bien". Ahora bien, reconoció que "hemos hablado" en el vestuario de las "20 y pico veces que tiramos" y la conclusión es que "el equipo tiene que estar centrado en defender bien, que es lo que veníamos haciendo y dado puntos y victorias", pero también pidió "elegir siempre la mejor opción porque si lo hubiéramos hecho hubiéramos metido más goles".

Sobre la permanencia, no quiere echar cuentas ni lamentarse por la derrota contra el Mirandés ya que, "aunque visualmente ahora lo vemos más lejos, realmente lo que importa es que en la jornada de 42 estés fuera, da igual que sea por un punto o con los mismos puntos y ganándole el golaverage al Valladolid o al Leganés", resaltó. "Tenemos una necesidad de ganar porque tenemos un déficit de puntos, pero tampoco volvernos locos porque lo importante es que en la jornada de 42 el equipo esté fuera y salvado", insistió.

Con Kodro o mejor solo

Cuestionado sobre si juega más cómodo con Kodro arriba o con Rober de mediapunta, Dani Gómez no se mojó y dijo que "con los dos me gusta jugar y estoy cómodo": "Intento adaptarme al compañero que tengo al lado sabiendo sus características. Con Kenan sabemos que vamos a tener un juego más directo y que vamos a estar mano a mano con centrales y con Rober por detrás vas a tener a alguien que se va a estar constantemente tratando de buscar un último pase", explicó.

También se mostró contrariado con los árbitros, por todas las faltas que recibe y que no son pitadas: "No me quiero meter en el tema porque creo que muchas veces me perjudica hablar de ello. Es cierto que estoy un poco frustrado porque al final creo que hay muchas faltas que son muy claras y el otro día al final me acabo llevando yo una amarilla, que ahora tengo que tener cuidado de no perderme un partido (lleva 4), y pienso que era una falta muy clara a favor. Soy un tío que intenta siempre ir a hablar de buenas maneras, es cierto que a lo mejor lo que puedo mejorar es intentar no gesticular, que sé que es algo que les molesta, pero tienen que entendernos un poco con las pulsaciones del partido", afirmó.

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Por último, tuvo elogios para David Navarro, un técnico que "me ha sorprendido mucho en muchos sentidos, como en su calidad humana, que está pendiente de todas las situaciones y que trata de mantener a todo el mundo enchufado". "Nos hace jugar con el corazón, sabe lo que es el zaragocismo y creo que se está viendo también en el campo", concluyó.