Furor por la camiseta retro del Real Zaragoza: más de 2.000 vendidas en menos de tres semanas
El equipo lucirá el sábado ante el Córdoba la novedosa elástica, de la que apenas queda disponible el 20% del stock
La camiseta retro del Real Zaragoza sigue causando furor entre los aficionados. En menos de tres semanas desde que se presentó, el 19 de marzo en Madrid, ya se han vendido 2.100 unidades, lo que supone un nivel muy alto y refleja la gran acogida que ha tenido la elástica, que el primer equipo lucirá el sábado en Córdoba. En la indumentaria se incorporará las marcas de los patrocinadores principales, con algunos guiños a los años 80.
La camiseta, disponible en las tiendas oficiales del club, así como en las tiendas online del Real Zaragoza y de Fútbol Emotion, ha causado sensación no solo entre los aficionados zaragocistas, sino en todo el panorama futbolístico, siendo una de las más valoradas, con diferencia, entre todas las de Primera y Segunda División presentadas hace unos días en la capital de España.
Aproximadamente una cuarta parte de las camisetas han sido adquiridas por aficionados de fuera de Aragón, entre ellos coleccionistas y aficionados del fútbol global
De hecho, el volumen de ventas ha sido tan elevado que apenas queda el 20% del stock, si bien ya con las últimas unidades disponibles en algunas tallas, especialmente las más demandadas (M y L). Aproximadamente una cuarta parte de las camisetas han sido adquiridas por aficionados de fuera de Aragón, entre ellos coleccionistas y aficionados del fútbol global.
El club recuerda que se trata de una edición limitada de Adidas sin posibilidad de reposición ya que es una acción especial para la Jornada Retro de LALIGA y subraya una valoración especialmente positiva de la combinación de escudo retro del Real Zaragoza de los años 80 y el logo de Adidas originals.
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