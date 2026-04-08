Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP-VoxFernando SamperRober GonzálezAday Mara draftTeka ZaragozaPaz Irán-Estados Unidos
instagramlinkedin

Guti vuelve a los entrenamientos con el Real Zaragoza dos meses y medio después

Juan Larios se ejercita al margen y Pablo Insua sigue sin aparecer por la Ciudad Deportiva

Raúl Guti, en la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva.

Raúl Guti, en la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva. / Real Zaragoza

Bruno Palacio

El regreso de Raúl Guti a los entrenamientos ha sido la gran novedad en el Real Zaragoza durante la sesión de este miércoles. El centrocampista ha estado presente en la Ciudad Deportiva esta mañana, en el ecuador de una semana con partido de Liga el sábado, y se ha ejercitado de forma progresiva completando solo parte del entreno junto a sus compañeros.

Guti ha vuelto a entrenarse tras casi dos meses y medio de baja tras una lesión en la rodilla sufrida durante el partido en Albacete el pasado 31 de enero. El jugador, hasta entonces uno de los indispensables y con más minutos disputados esta temporada en el conjunto blanquillo, se retiró con molestias en el Carlos Belmonte. Ahora, aunque probablemente no estará para el duelo en Córdoba, podía volver pronto a las convocatorias.

Quien no ha estado junto al resto del grupo ha sido Juan Larios, que ha tenido que entrenarse al margen de sus compañeros por una cuestión de cargas. El lateral izquierdo ha estado sobre el césped los 90 minutos de los últimos tres compromisos del Real Zaragoza, con una jornada intersemanal y tres partidos en 8 días, por lo que necesita recuperarse para la final por la salvación en el Nuevo Arcángel.

Noticias relacionadas

Por su parte, Pablo Insua sigue sin aparecer por la Ciudad Deportiva, por lo que es seria duda este sábado. El central sufre unas molestias en el talón que le privaron de tener minutos ante el Mirandés. Tampoco están disponibles Tachi, Paul Akouokou y Valery, que son bajas de larga duración.

TEMAS

  1. Aragón concertará Bachillerato a partir del próximo curso
  2. Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza
  3. Incertidumbre en tres piscinas de Zaragoza: el ayuntamiento ya ha comunicado la continuidad del contrato pero siguen las dudas
  4. La Aemet confirma el cambio brusco en el tiempo en Zaragoza: vuelven las lluvias y los termómetros bajarán hasta 14 grados
  5. El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
  6. Adrián, el joven de Zuera que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: 'Siempre fue un niño adelantado
  7. Aday Mara inscribe su nombre en la historia del baloncesto aragonés y español al ganar la NCAA con los Michigan Wolverines (69-63)
  8. La consultora del hermano de una directiva de Forestalia evaluó expedientes de la energética de Fernando Samper para el Inaga

Dani Gómez, sobre su ostracismo con Sellés: "Cuando uno no juega siempre está frustrado. Son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter ahí"

Dani Gómez, sobre su ostracismo con Sellés: "Cuando uno no juega siempre está frustrado. Son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter ahí"

Guti vuelve a los entrenamientos con el Real Zaragoza dos meses y medio después

Guti vuelve a los entrenamientos con el Real Zaragoza dos meses y medio después

Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva

Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva

Álex Alegría, sobre su paso por el Real Zaragoza: "Mi gol contra el Tenerife ha sido el último como profesional"

Álex Alegría, sobre su paso por el Real Zaragoza: "Mi gol contra el Tenerife ha sido el último como profesional"

Furor por la camiseta retro del Real Zaragoza: más de 2.000 vendidas en menos de tres semanas

Furor por la camiseta retro del Real Zaragoza: más de 2.000 vendidas en menos de tres semanas

La primera huella de David Navarro en el Real Zaragoza y una segunda vuelta de tuerca magistral

La primera huella de David Navarro en el Real Zaragoza y una segunda vuelta de tuerca magistral

Al Real Zaragoza se le resiste el paso adelante decisivo: del como nunca al como siempre

Al Real Zaragoza se le resiste el paso adelante decisivo: del como nunca al como siempre

El Real Zaragoza anuncia la renovación de Terrer hasta 2029: "Casi ni me lo creo"

El Real Zaragoza anuncia la renovación de Terrer hasta 2029: "Casi ni me lo creo"
Tracking Pixel Contents