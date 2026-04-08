Guti vuelve a los entrenamientos con el Real Zaragoza dos meses y medio después
Juan Larios se ejercita al margen y Pablo Insua sigue sin aparecer por la Ciudad Deportiva
El regreso de Raúl Guti a los entrenamientos ha sido la gran novedad en el Real Zaragoza durante la sesión de este miércoles. El centrocampista ha estado presente en la Ciudad Deportiva esta mañana, en el ecuador de una semana con partido de Liga el sábado, y se ha ejercitado de forma progresiva completando solo parte del entreno junto a sus compañeros.
Guti ha vuelto a entrenarse tras casi dos meses y medio de baja tras una lesión en la rodilla sufrida durante el partido en Albacete el pasado 31 de enero. El jugador, hasta entonces uno de los indispensables y con más minutos disputados esta temporada en el conjunto blanquillo, se retiró con molestias en el Carlos Belmonte. Ahora, aunque probablemente no estará para el duelo en Córdoba, podía volver pronto a las convocatorias.
Quien no ha estado junto al resto del grupo ha sido Juan Larios, que ha tenido que entrenarse al margen de sus compañeros por una cuestión de cargas. El lateral izquierdo ha estado sobre el césped los 90 minutos de los últimos tres compromisos del Real Zaragoza, con una jornada intersemanal y tres partidos en 8 días, por lo que necesita recuperarse para la final por la salvación en el Nuevo Arcángel.
Por su parte, Pablo Insua sigue sin aparecer por la Ciudad Deportiva, por lo que es seria duda este sábado. El central sufre unas molestias en el talón que le privaron de tener minutos ante el Mirandés. Tampoco están disponibles Tachi, Paul Akouokou y Valery, que son bajas de larga duración.
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