LaLiga vuelve a denunciar cánticos de la afición del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio

LaLiga incluyó de nuevo al Real Zaragoza y al Ibercaja Estadio en su denuncia por incidentes violentos que remite a la Comisión Antiviolencia y al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. La patronal de los clubs subraya que en el estadio blanquillo hubo hasta tres cánticos en el reciento duelo ante el Mirandés merecedores de castigo.

"En el minuto 42 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en "Zona Baja Gol Sur / Sectores 203 - 204" entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "tonto, tonto", dirigido al jugador visitante El-Jebari tras ser amonestado, siendo secundado de forma mayoritaria por el resto de aficionados locales ubicados en distintas zonas del estadio", dice la entidad en la denuncia.

Además, "en el minuto 60, un grupo de aficionados locales ubicados en "Zona Baja Gol Sur / Sectores 203 - 204" entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico "Eh, cabrón", dirigido al portero visitante tras un saque de puerta".

El colegiado, en el punto de mira

Para terminar, en el minuto 89 de partido, "un grupo de aficionados locales ubicados en "Zona Baja Gol Sur / Sectores 203 - 204" entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico "Árbitro valiente, valiente hijo de puta", dirigido al árbitro del encuentro".

Por el contrario, LaLiga reconoce que el Real Zaragoa adoptó varias medidas preventivas para tratar de evitar estos hechos y que no se repitieran.