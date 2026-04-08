Al Real Zaragoza se le resiste el paso adelante decisivo: del como nunca al como siempre

Pasó con Gabi, con Sellés y también con David Navarro. Siempre que el Real Zaragoza ha tenido la gran oportunidad de dar un paso de gigante hacia la salvación, ese brinco ha acabado siendo hacia atrás, como sucedió el pasado domingo ante el Mirandés.

La oportunidad la pintaban calva para un equipo que recibía al colista después de haber derrotado en su feudo de forma consecutiva a Almería y Racing. El panorama invitaba a pensar que, esta vez sí, el Zaragoza iba a ser capaz de acercarse al máximo hacia una permanencia que, en caso de victoria frente al cuadro burgalés, se habría quedado a un solo punto, una distancia inalcanzable desde hace meses.

Pero, una vez más, el Zaragoza falló en el peor momento. El grave tropiezo de los aragoneses viene a confirmar su incapacidad para dar ese brinco decisivo y su desesperante insistencia en convertir los pasos adelante en saltos hacia atrás.

Ya lo dijo el meta Esteban Andrada tras empatar, también en el Ibercaja Estadio, frente a la Real Sociedad B después de haber dado la campanada en el feudo del Racing, líder de la competición. «Cuando hemos tenido que dar un paso adelante lo hemos dado atrás y el míster (entonces Rubén Sellés), está trabajando e insistiendo mucho en eso esta semana», admitía el cancerbero argentino, que lamentó la fragilidad defensiva que el Zaragoza está mostrando todo el curso. «Hay que mejorar todos porque encajar goles no es solo cuestión de la defensa».

Así que el mal es bien conocido y viene azotando al Zaragoza independientemente del inquilino que habite su banquillo. Porque tampoco Gabi se libró de ese inoportuno frenazo en el peor momento. Al técnico madrileño le pasó justo después de lograr su única victoria al frente del equipo este curso. Fue en Mendizorroza, escenario del destierro del Mirandés, por las obras en Anduva. Allí, el cuadro blanquillo se llevó la victoria (0-1) gracias a un tanto de Sebas Moyano para tomar aire después de un nefasto inicio de temporada con tres empates y otras tantas derrotas que habían situado al Zaragoza en puestos de descenso a Primera RFEF prácticamente desde el comienzo de la campaña.

Pero aquel triunfo no tuvo continuidad. Es más, el equipo entró en barrena hasta acumular seis derrotas consecutivas. Las dos primeras le costaron el puesto a Gabi y las tres últimas (la otra se sufrió con Emilio Larraz en el banquillo) situaron al recién llegado, Rubén Sellés, en la picota antes de que el valenciano enderezara el rumbo con tres victorias seguidas y un empate.

Ahí, el Zaragoza se aferró a la vida para situarse a solo dos puntos de la salvación, pero, de nuevo, naufragó cuando tuvo que dar el salto y una victoria en los once partidos siguientes acabaron con Sellés en la calle.