Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva

Rober González está siendo, sin duda, una de las mejores noticias que viene deparando el Real Zaragoza últimamente. La estelar aparición del extremeño, llegado el pasado mercado invernal a través de una cesión desde el NEC Nijmegen neerlandés hasta final de temporada, ha sido determinante para la reacción del conjunto aragonés, frenada el domingo con la inesperada derrota en casa ante el Mirandés.

Desde la parte derecha del ataque zaragocista en la mediapunta, Rober está marcando diferencias en el Zaragoza, donde el jugador, de 25 años, ha encajado desde el primer momento para convertirse en pilar básico del conjunto aragonés. La conexión, de hecho, es total entre el club y el futbolista, que se encuentra muy a gusto también en la ciudad, hasta el punto de que el escenario de su continuidad en el Zaragoza no está descartado. Ni mucho menos.

Y es que Rober valora seriamente la opción de seguir en el Zaragoza cuando acabe su cesión. Esa posibilidad, tan complicada como deseada desde el club, estaría sujeta a varios condicionantes, entre ellos, la voluntad del NEC, con el que Rober tiene un año más de contrato, lo que aboca cualquier desenlace asociado a su salida con el pago de un traspaso y descarta la opción de prorrogar el préstamo durante otra campaña.

Pero, sin duda, la premisa principal para que Rober siga siendo zaragocista el próximo curso pasa ineludiblemente por la permanencia del Zaragoza en Segunda División. Solo si el conjunto aragonés ee salva del descenso a Primera RFEF podrá optar a retener a un futbolista con una calidad muy superior a la media de la plantilla. La pérdida de la categoría supondría la renuncia obligada a Rober y, como ya anticipó el director deportivo Lalo Arantegui, dejaría el plantel prácticamente en blanco de cara al intento de retorno inmediato a la categoría de plata.

Pero ni siquiera la permanencia del Zaragoza en Segunda y el pago de un traspaso al NEC, así como la voluntad del jugador, asegurarían la continuidad de Rober. Y es que el Betis tendría la última palabra al poseer todavía el 40% de los derechos del emeritense y una opción de recompra valorada en torno a 1,8 millones de euros, una cantidad superior a los 1,2 que el club holandés pagó al Betis en 2024 por hacerse con el 60% de la ficha del atacante.

Sintonía

Pero, a expensas del desenlace final de la campaña, el Zaragoza espera acontecimientos. El club ni siquiera ha abordado este asunto con el futbolista, pero ya sabe que se encuentra muy a gusto tanto en el equipo como en la ciudad y que, después de dos años difíciles en los que no ha tenido mucha participación, Rober, cuyo salario en Holanda se sitúa en torno a los 400.000 euros, ha recuperado su mejor versión después de no haberlo conseguido anteriormente en las diferentes cesiones que ha experimentado tras haberse formado en la cantera del Betis, con el que llegó a debutar en Primera División. El Zaragoza asume 180.000 euros de su ficha más una pequeña cantidad en bonus por partidos jugados. Hasta ahora, ha estado en todos.

En la 2020-21 jugó en la UD Las Palmas, en su temporada más prolífica en cuanto a cifras. Allí marcó 8 goles y repartió 3 asistencias en 30 partidos, números que le valieron para repetir préstamo en Gran Canaria en la 2022-23, campaña que culminó con la disputa del playoff de ascenso.

Tras sus primeras apariciones en Primera de la mano del Betis, en la 2022-23 vistió la camiseta del Deportivo Alavés y logró el ascenso vía playoff, siendo importante en el equipo albiazul en el tramo final del curso.

Después de fichar por el NEC neerlandés y tener una buena campaña 2023-24, en la que marcó 6 goles y repartió 4 asistencias, el pasado curso salió cedido al Real Racing Club y volvió a jugar, por tercera vez, un playoff de ascenso.